Zwei Spieltage vor Schluss: Wuppertaler SV trennt sich von U19-Trainer

Der Wuppertaler SV hat sich zwei Spiele vor dem Saisonende in der U19-Bundesliga von Trainer Fabian Springob getrennt. Der WSV steht auf einem Abstiegsplatz.

Der Wuppertaler SV hat sich von seinem U19-Trainer getrennt. Aufgrund der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten habe der Verein Fabian Springob freigestellt, das teilte der Regionalligist mit.

"Nach eingehenden Gesprächen und Analysen ist der WSV gemeinsam mit Fabian zu dem Entschluss gekommen, für den restlichen Verlauf der Saison einen neuen Impuls zu setzen", schreibt der Klub in einer Pressemitteilung. Die Neuaufstellung des Trainerteams werde zeitnah bekannt gegeben.

Das WSV hatte seine letzten beiden Spiele gegen Preußen Münster und den VfL Bochum jeweils mit 0:3 verloren und war dadurch auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Für die Bergischen stehen in der laufenden Saison nur noch drei Spiele an. Zwei in der Liga gegen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Am 7. Mai steht dann noch das Verbandspokalfinale gegen RWE an