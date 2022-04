U19-Bundesliga: Starke Bochumer Junioren verlieren beim BVB

Trotz einer guten Leistung musste sich die U19 des VfL Bochum dem BVB geschlagen geben und einen Rückschlag im Kampf um Platz zwei hinnehmen.

Mit leeren Händen trat die U19 des VfL Bochum den Heimweg an. Zuvor hatte der VfL gerade in der ersten Hälfte ein gutes Auswärtsspiel beim neuen Meister der A-Junioren Bundesliga West gezeigt. Dennoch ging es ohne neue Zähler auf dem Konto zurück nach Bochum, weil die Dortmunder im Unterschied zu den Gästen eiskalt blieben und ihre Chancen sicher verwerteten. 0:3 (0:3) hieß es am Ende aus Bochumer Sicht – eine äußerst unglückliche Niederlage.

Dennoch zeigte sich Gästetrainer Heiko Butscher mehr als nur zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die den klar favorisierten Hausherren gut Paroli bot: „Wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. 3:0 ist deutlich, da hat sich dann die Qualität durchgesetzt“, beurteilte der Ex-Profi die Partie und fand auch einen Kritikpunkt, an dem er die Niederlage festmachte: „Aber wir hatten viele Chancen und machen im Unterschied zu Dortmund unsere Tore halt nicht. Durch einfache Fehler fallen dann die Tore, gerade das 1:0 schießen wir fast selbst rein.“





Auch nach dem frühen Treffer von Bamba ließen sich die Bochumer nicht aus der Ruhe bringen und versuchten viel nach vorne. Nur Gefahr kam in den Abschlüssen nicht wirklich auf. „Wie wir zurückgekommen sind und uns reingearbeitet haben war wirklich gut. Ich weiß nicht, ob viele Mannschaften hier so viele Chancen und so einen guten Ball gespielt haben. Da muss ich die Jungs auch wirklich loben“, führte Butscher sein Lob weiter aus, merkte aber auch an: „Es geht im Fußball um Tore. Deshalb hat Dortmund gewonnen.“

Platz zwei noch in Reichweite

Im Kampf um Platz zwei und damit die Teilnahme an der Meisterrunde ein Rückschlag für den VfL. Der hat zwar noch Chancen, muss aber im Rennen gegen Schalke, Leverkusen, Münster und Essen bestehen. „Wir wollen einfach eine gute Runde spielen. Wenn man die Entwicklung von uns über dieses Jahr sieht und die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, sind wir auch sehr zufrieden“, will Butscher kein wirkliches tabellarisches Ziel formulieren.

Auch zum Saisonabschluss fordert der VfL-Coach nur: „Das gilt es jetzt in den letzten zwei Spielen nochmal auf den Platz zu bringen, dass die Jungs sich belohnen und sagen können: ‚Da haben wir eine gute Runde gespielt.‘“ Weiter geht es am 23. April. Da trifft der VfL zum letzten Heimspiel der Saison auf Viktoria Köln.