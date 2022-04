U19-Bundesliga: Müde Schalker marschieren weiter

In der A-Junioren Bundesliga West rundete der FC Schalke 04 mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den MSV Duisburg die perfekte englische Woche ab.

Big Points im Kampf um Platz zwei in der A-Junioren Bundesliga West: Der Nachwuchs des FC Schalke 04 konnte den MSV Duisburg in einem umkämpften Spiel am Ende mit 1:0 (1:0) niederringen. Anders als gewohnt spielten die Knappen nicht im Parkstadion, sondern auf einem Kunstrasenplatz auf dem Vereinsgelände. Mit dem Dreier gelang den Knappen der dritte Sieg innerhalb einer Woche.

Trainer Norbert Elgert erkannte, dass seinen Jungs die hohe Intensität der vergangenen Tage in den Knochen steckte und sprach von „fehlender Frische und Spritzigkeit“. Über 90 Minuten sah der 65-Jährige ein ausgeglichenes Spiel: „Ich habe empfunden, dass Duisburg eine ganz starke Leistung gebracht und sicherlich mehr verdient hätte, als ohne Punkte dazustehen. Die waren frischer als wir und phasenweise wirklich die bessere Mannschaft. Aufgrund der besseren Chancen ist es aber auch nicht unverdient für uns.“

Elgert hätte den Sack gerne früher zugemacht

Das Tor des Tages fiel nach einem Eckball. Erik Lanfer brachte die Kugel gefährlich scharf vor das Tor der Gäste, Duisburgs Anes Dziho traf beim Klärungsversuch ins eigene Netz. Zebra-Coach Engin Vural macht seinem Spieler keinen Vorwurf: „Er hat noch versucht was zu retten. Ob er jetzt drangeht oder nicht - Der Ball wäre sowieso reingegangen.“

Schalke: Treichel - Campanile, Aliu, Weichert, Anubodem - Shubin, Lanfer (90. Milic), Hansen, Sane - Kojic (46. Topp) (82. Cabrera) , Rotundo (60. Köster). Treichel - Campanile, Aliu, Weichert, Anubodem - Shubin, Lanfer (90. Milic), Hansen, Sane - Kojic (46. Topp) (82. Cabrera) , Rotundo (60. Köster). Duisburg: Braune - Dziho (69. Walter), Hüning, Scheibe, Mogultay - Mata, Nrejaj (69. Murati), Aydogan, Anhari - Forger (85. Kiyau), Gehrmann (69. Opoku). Schiedsrichter: Jarno Wienefeld Tore: 1:0 Dziho (35., Eigentor) Gelbe Karten: Lanfer Zuschauer: 350

Im zweiten Durchgang hatte Königsblau mehrmals die Möglichkeit schon frühzeitig den Deckel draufzumachen. Die größte Möglichkeit ging auf das Konto Bogdan Shubin und Louis Köster, als sie frei vor Duisburgs Tormann Braune auftauchten, aber im Zusammenspiel zu unentschlossen vergaben (62.).

Elgert hätte sich eine weniger nervenauftreibende Schlussphase gewünscht: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit zwei, drei Hundertprozentige, bei denen wir die Tore machen müssen. Dann wäre das Spiel eher entschieden gewesen.“ Angesichts des kräftezehrenden Pokalspiels unter der Woche sah der Jugendtrainer aber insgesamt „eine recht ordentliche Leistung.“

Vural: „Hätten Sieg genau so verdient gehabt“

Auf Seiten des MSV hingen nach Spielschluss die Köpfe. Nach einer ansprechenden Partie haben sich die Gäste Zählbares erhofft. Vural resümierte: „Ich fand schon, dass wir den Sieg genau so verdient hätten. Ich bin mit dem Auftritt der Mannschaft sehr zufrieden. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, aus der Vielzahl an Chancen und Möglichkeiten ein Tor zu erzielen.“

Durch den wichtigen Sieg bewahren die Königsblauen sich die Chance auf den Vize-Platz in der A-Junioren Bundesliga West. In zwei Wochen folgt die Partie bei Arminia Bielefeld. Der MSV Duisburg empfängt zeitgleich den 1. FC Köln.