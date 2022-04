U19-Bundesliga: VfL Bochum ist heiß auf Spitzenspiel gegen den BVB

Am kommenden 15. Spieltag der U19-Bundesliga West gastiert der VfL Bochum beim Tabellenführer Borussia Dortmund. Für die Bochumer könnte es eine richtungsweisende Partie werden.

Das Spitzenspiel in der U19-Bundesliga wird am kommenden Spieltag zwischen dem VfL Bochum und Tabellenführer Borussia Dortmund ausgetragen. Da der BVB die Meisterschaft so gut wie in trockenen Tüchern hat, ist der Kampf um den begehrten zweiten Platz spannender denn je, denn der zweite Platz berechtigt zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Der VfL Bochum ist auf einem guten Weg, diesen Platz für sich zu beanspruchen. In der laufenden Saison musste das Team unter Leitung von Cheftrainer Heiko Butscher und Co-Trainer und Ex-Dortmunder Marc-André Kruska, wie Verfolger Bayer 04 Leverkusen, nur eine Niederlage hinnehmen. Auch das Torverhältnis der Bochumer spricht eine eindeutige Sprache: Nur sechs Gegentore in 13 gespielten Partien. Allein die Borussia aus Dortmund hat ebenso wenige Gegentore kassiert. Demnach treffen am kommenden Spieltag die zwei defensivstärksten Mannschaften der Liga aufeinander.

VfL-Stürmer ist heiß auf Revanche

Das letzte Kräftemessen der beiden Ruhrpott-Klubs ging im Viertelfinale des U19-Westfalenpokals über die Bühne, damals mit dem besseren Ende für das schwarz-gelbe Team.

Der VfL verspielte nach zwei Treffern von Mittelstürmer Florian Berisha eine 2:0-Führung und schied letztendlich nach einem Elferkrimi aus dem Wettbewerb aus.





Demnach haben die jungen Bochumer beim Wiedersehen in der Liga etwas gutzumachen und das weiß auch Doppeltorschütze Berisha. „Wir sind hochmotiviert und wir werden genauso anfangen, wie wir es im Pokal gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir versuchen werden, unser Spiel über die gesamten 90 Minuten aufzuziehen. Die dummen Fehler aus dem Pokal werden wir nicht noch einmal zulassen. Wir werden alles geben und dann sehen, was am Ende dabei rauskommt”, erklärte der Stürmer in Bezug auf das kommende Spiel.

VfL-Trainer Butscher: „Gelegenheit sich mit einem Top-Gegner zu duellieren”

Dass die Partie gegen Dortmund eine richtungsweisende für seine Mannschaft werden könnte, weiß auch Bochums Ex-Bundesligaprofi Butscher und lobte im selben Atemzug die enorme Qualität des kommenden Gegners: „Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Das wird für die Jungs eine Gelegenheit, um sich mit einem Top-Gegner zu duellieren und gleichzeitig zu schauen, wie weit wir wirklich sind.”

Des Weiteren erklärte Butscher, dass seine Mannschaft als Außenseiter in die Partie gehe und ergänzte: „Dortmund ist die absolute Top-Mannschaft im Jugendbereich und dafür zolle ich meinen höchsten Respekt. Wenn man in der Tabelle so weit oben steht und auch international immer wieder auf sich aufmerksam macht, dann zeugt das schon von einer sehr hohen Qualität. Das imponiert einem natürlich schon, aber wir werden versuchen mit unseren Mitteln dagegenzuhalten. Wir haben zwar in Dortmund ein gutes Spiel gemacht, jedoch haben wir nicht gewonnen. Am kommenden Spieltag wollen wir ähnlich guten Fußball präsentieren. Ich persönlich freue mich sehr auf die Partie, es gibt kaum etwas schöneres als solche Spiele”.

Der Anpfiff für das Spitzenspiel erfolgt am kommenden Samstag um 11 Uhr im BVB-Fußballpark Hohenbuschei in Dortmund.