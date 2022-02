U19: Diese Knaller warten auf dem Weg ins Youth-League-Finale auf den BVB

In der UEFA Youth League bekommt es der BVB mit einem englischen Schwergewicht zu tun, im Viertelfinale würde ein Knaller gegen ein spanisches Team warten.

Die Auslosung ist fertig, Borussia Dortmund kennt seinen Gegner im Achtelfinale der UEFA Youth League. Der BVB trifft auf Manchester United. In England geht es Anfang März um den Einzug in das Viertelfinale. Denn es gibt keine Hin- und Rückspiele, alles wird in einer Partie entschieden. Sollte nach 90 Minuten kein Gewinner feststehen, gibt es keine Verlängerung, sondern gleich ein Elfmeterschießen.

Im Viertelfinale hätte die Borussia gegen den Sieger des spanischen Duells Real Madrid - Atletico Madrid Heimrecht.

Im Halbfinale stünde wieder ein Heimspiel an, der Gegner käme aus dem Quartett Paris Saint-Germain/Sevilla/Žilina/Salzburg.

Der BVB hatte sich als Tabellenzweiter der Gruppenphase gegen einen Klub des sogenannten „Meisterwegs“ für das Achtelfinale qualifizieren müssen. In der Zwischenrunde gewannen die Schwarz-Gelben mit 5:3 gegen den FC Empoli. Die Borussia ist nach der Saison 2016/17 zum zweiten Mal unter den letzten 16. Damals verlor der BVB mit 1:4 gegen den FC Barcelona.

Achtelfinale (1./2. März)

Liverpool - Genk

Real Madrid - Atlético

AZ Alkmaar - Juventus

Dynamo Kyiv - Sporting CP

Manchester United - BVB

Žilina (SVK) - Salzburg

Paris Saint-Germain - Sevilla

Midtjylland - Benfica

Viertelfinale (15./16. März)

AZ Alkmaar/Juventus - Liverpool/Genk

Paris Saint-Germain/Sevilla - Žilina/Salzburg

Dynamo Kyiv/Sporting CP - Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund - Real Madrid/Atlético

Halbfinale (22. April, Nyon)

1 AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk - Dynamo Kyiv/Sporting CP/Midtjylland/Benfica

2 Manchester United/Dortmund/Real Madrid/Atlético - Paris Saint-Germain/Sevilla/Žilina/Salzburg

Finale (25. April, Nyon)