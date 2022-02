U19-Bundesliga: Schalke macht es wie die Profis, Last-Minute-Krimi bei RWO - MSV

In der U19-Bundesliga West stand am Sonntag für einige Teams das erste Spiel des Jahres auf dem Programm. So lief es für Schalke, Duisburg, RWO und Co.

Im ersten Pflichtspiel des Jahres landete Schalke 04 nach vier sieglosen Partien wieder einen Erfolg. Dabei gab es bei Preußen Münster zunächst früh eine kalte Dusche. Denn die Preußen gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Maxim Schröder hatte für den Gastgeber getroffen.

Doch die Knappen schüttelten sich - und hatte nach der Pause die passende Antwort parat. Dank eines Doppelschlags durch Semin Kojic (54.) und Evan Rotundo (56.) drehten sie die Partie. In der Nachspielzeit legte Denis Milic das 3:1 nach. Dabei blieb es - nach den S04-Profis verwandelte also auch die U19 an diesem Wochenende einen Rückstand in einen Sieg. Königsblau überholt mit den drei Punkten Münster und rückt näher an die Spitzenplätze.

Es war ein umkämpftes Derby, das sich Rot-Weiß Oberhausen und der MSV Duisburg lieferten. Nur eins fehlte lange Zeit: die Tore. Das änderte sich nach Einbruch der Schlussviertelstunde. Jan Niklas Forger traf zum 1:0 für Duisburg (76.). Zum Sieg reichte es aber nicht, da es in der Nachspielzeit kribbelig wurde: RWO bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Kilian Skolig - zugleich der Gefoulte - zum 1:1-Endstand verwandelte.

Derweil ging Borussia Mönchengladbach im Rheinduell gegen das abstiegsbedrohte Fortuna Düsseldorf in Führung (18.). Spät in der zweiten Halbzeit schlugen die Gäste zurück (73.). Und in der Nachspielzeit (90.+2) drehte F95 die Begegnung tatsächlich noch. Damit landete Düsseldorf drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Gladbach im unteren Mittelfeld auf der Stelle tritt.

Am Freitag hatte sich Borussia Dortmund bereits mit 3:1 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt und seine Tabellenführung ausgebaut. Zudem gewann der SC Paderborn am Samstag 4:0 gegen Fortuna Köln. Zwei weitere Duelle (Viktoria Köln - Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld/RS-Liveticker) stehen am Sonntag um 14 Uhr an.