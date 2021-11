VfL Bochum U19: Butscher über Revierderby und Nachwuchsförderung

Das Nachwuchszentrum vom VfL Bochum beheimatet viele talentierte junge Spieler. Am kommenden Spieltag geht es für die U19 zum Derby gegen den FC Schalke 04.

Das Talentwerk des VfL Bochum ist wohl in Deutschland eine der Top-Adressen, wenn es um die fußballerische Ausbildung von talentierten Nachwuchskickern geht. Das wohl prominenteste Beispiel ist Nationalspieler und FC Bayern-Star Leon Goretzka. Auch in der laufenden Spielzeit der A-Junioren Bundesliga West bietet der Kader des VfL Bochum einiges an Profi-Potenzial.

Die U19 des VfL Bochum ist in der aktuellen Saison noch ungeschlagen und hat nach sieben gespielten Partien nur fünf Gegentreffer auf dem Konto. Das ist neben der Leistung von U19-Nationalkeeper Tjark Ernst auch der Verdienst von Abwehr-Hüne Verthony Schilo Boboy und ihren Mitspielern. Der 1,90 Meter große Verteidiger ersetzte in jüngster Vergangenheit den ausfallenden Tim Oermann als Mannschaftskapitän und trainierte bereits im vergangen Jahr bei den Profis des VfL Bochum mit.

„Nicht alle werden den Sprung schaffen”

Auf die Frage, ob einige talentierte Spieler in naher Zukunft vor dem Sprung in den Profi-Kader stehen, entgegnete U19-Cheftrainer Heiko Butscher gegenüber RevierSport: „Ich habe auf jeden Fall jemandem im Kopf. Ich werde jedoch keinen Namen kommentieren. Wir stehen zu jeder Zeit in einem engen Austausch mit dem Profi-Kader und entscheiden eine solche Angelegenheit immer im Zusammenspiel. Was ich sagen kann ist, dass wir viele talentierte Spieler in unseren Reihen haben, aber nicht alle werden den Sprung schaffen. Zum Profi-Dasein gehört sehr viel Beharrlichkeit und Widerstandsfähigkeit. Als Stürmer musst du sehen, dass du dich durch Tore in den Fokus spielst und als Verteidiger musst du erstmal deinen Job richtig machen und zusehen, dass hinten gut dicht gehalten wird. Wie gesagt habe ich Namen im Kopf, werde sie aber nicht kommentieren.”

Butscher ist heiß auf Revierderby

Am kommenden 9. Spieltag geht es für die Junioren des VfL Bochum zum Auswärtsspiel gegen die U19 von FC Schalke 04. Genauso wie im Seniorenbereich, ist so ein Revierderby auch für die Junioren ein Spiel von großer Bedeutung. Cheftrainer Heiko Butscher freut sich auf das „Highlight” und ist froh darüber, dass die Partie unter den herrschenden Pandemiebedingungen überhaupt stattfinden darf. Des Weiteren ergänzte der Ex-Fußballprofi: „Wir freuen uns riesig auf die Partie. Für viele Spieler ist es das letzte Jahr in der Jugend und da zählt für sie jedes Spiel. Ein Spiel gegen Schalke, die ja nur ein paar Meter entfernt wohnen, ist natürlich immer ein Highlight. In einem solchen Spiel kann man sich mit den Besten messen und genau darum spielen wir Fußball. Sie haben eine hohe Qualität, aber wir werden trotzdem versuchen unser Spiel durchzubringen und dann werden wir sehen, ob was geht oder nicht.”