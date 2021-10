Youth League: BVB U19 schießt Ajax ab, Achtelfinale im Blick

Borussia Dortmunds U19 hat in der Youth League den nächsten Sieg geholt. Bei Ajax Amsterdam gewann das Team von Mike Tullberg deutlich mit 5:1.

Borussia Dortmunds U19 hat die Tabellenführung in der Youth League übernommen. Die Schwarz-Gelben setzten sich am Dienstagnachmittag bei Ajax Amsterdam deutlich mit 5:1 durch. Mit nun sieben Zählern liegt der BVB nun zwei Punkte vor Sporting Lissabon (3:1 gegen Besiktas Istanbul) auf dem ersten Platz. Ajax steht bei vier Zählern, Besiktas ist noch punktelos.

Bradley Fink brachte die Mannschaft von Mike Tullberg nach 18 Minuten in Führung. Sechs Zeigerumdrehungen später glich der erst 16-jährige Jaydon Banel für die Niederländer aus. Doch der BVB schlug noch vor der Pause zurück. Erst traf Albin Thaqi zum 2:1 (33.), dann markierte Fink in der 40. Minute seinen Doppelpack.





Nach der Pause blieb der BVB stärker und konsequenter vor dem Tor - das nutzte insbesondere Dennis Lütke-Frie aus. Der Mittelfeldmann sorgte mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten (67., 69.) endgültig für ganz deutliche Verhältnisse im Sportcomplex De Toekomst. Der BVB brachte das Ergebnis im Anschluss sicher über die Runden. Zuvor hatten die Dortmunder 3:2 in Istanbul gewonnen, gegen Sporting gab es ein 0:0-Unentschieden.





Lediglich der Tabellenführer der Gruppe qualifiziert sich am Ende der Vorrunde direkt für das Achtelfinale. Die Tabellenzweiten müssen noch eine Playoff-Runde spielen, in denen es gegen Sieger aus dem so genannten Meisterschaftsweg geht. In diesem spielen die U19-Meister der verschiedenen europäischen Länder. Die Partien der 2. Runde finden am 3. und 24. November statt. Womöglich ist dann auch der 1. FC Köln dabei, der allerdings das Hinspiel gegen den belgischen Vertreter KRC Genk 2:4 verloren hat.