Die letzten Tickets für die Europa League werden vergeben - und die beiden ehemaligen Schalker Rodrigo Zalazar und Guido Burgstaller sind mittendrin.

Rapid Wien gegen Sporting Braga, das ist auch das Duell der ehemaligen Schalker Publikumslieblinge Guido Burgstaller und Rodrigo Zalazar. Es geht um nicht weniger als die Europa League. In den entscheidenden Play-offs stehen sich beide gegenüber. Nur einer darf dann auch in der Europa League antreten

Das Hinspiel ging mit 2:1 an Braga. Sowohl Burgstaller als auch Zalazar haben getroffen, 'natürlich' möchte man fast sagen. In Form sind sie nämlich beide. Der offensive Mittelfeldspieler Zalazar hat nach acht Pflichtspielen fünf Tore und fünf Vorlagen auf dem Konto, Stürmer Burgstaller steht nach acht Partien bei vier Treffern und drei Assists.

Beide haben eine königsblaue Vergangenheit und beide waren Publikumslieblinge. In Deutschland hat Guido Burgstaller insgesamt zwei Jahre (2020 bis 2022) beim FC St. Pauli verbracht. In 57 Spielen erzielte er 31 Tore und gab 13 Vorlagen.

Zuvor hatte er vom Winter 2017 bis zum September 2020 für den FC Schalke 04 gespielt. Für die Knappen war er ebenfalls mehrfach erfolgreich. In 119 Spielen erzielte er 32 Tore und gab 13 Assists. Komplettiert wird seine Deutschland-Zeit durch zwei Jahre beim 1. FC Nürnberg. Für den „Club“ erzielte er in 70 Spielen 34 Treffer und gab zwölf Vorlagen.

Auch Zalazar spielte für die Kiezkicker. In der Saison 2020/21 lief der Uruguayer gemeinsam mit Burgstaller auf, ehe er sich für einen Wechsel zum FC Schalke 04 entschied. Nach zwei Jahren auf Schalke zog Zalazar im Juli 2023 weiter nach Braga. In 55 Pflichtspielen für die Königsblauen traf er neunmal – unvergessen ist dabei sein Tor zum 3:2-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli, das den Schalker Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte.

Im direkten Duell ist Braga übrigens der Favorit, muss im Rückspiel aber auswärts ran. Am Donnerstag, 29. August, 21 Uhr, wird sich in Wien entscheiden, wer von den beiden ehemaligen Schalker Publikumslieblingen in die Europa League einziehen wird.