Erling Haaland konnte dem Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal nicht seinen Stempel aufdrücken. Im Nachgang kritisierte Roy Keane den Norweger scharf.

Der FC Arsenal entwickelt sich für Erling Haaland zu so etwas wie einem Angstgegner. In den ersten beiden Ligaspielen gegen die Gunners nach seinem Wechsel zu Manchester City hatte der Norweger noch jeweils getroffen und blieb in der letzten Saison lediglich beim knappen 1:0-Sieg im Pokal ohne Tor. In diesem Jahr sieht er gegen die Londoner jedoch kein Land.

Drei Duelle, zwei Niederlagen, ein Remis und nur ein Tor als gesamte Mannschaft - so lautet die Bilanz der Cityzens in dieser Spielzeit gegen Arsenal. Nach dem 2:5 nach Elfmeterschießen im Supercup, bei dem der mittlerweile zu Chelsea abgewanderten Cole Palmer das einzige City-Tor dieser Saison gegen Arsenal gelang, und dem 0:1 im Hinspiel kam die Mannschaft von Pep Guardiola am Wochenende im engen Titelkampf zuhause nicht über ein 0:0 hinaus. Haaland, eng bewacht von den Arsenal-Innenverteidigern Gabriel und William Saliba, blieb zum dritten Mal in Folge gegen die Gunners blass.

Manchester City bleibt damit Dritter im englischen Oberhaus, drei Punkte hinter Jürgen Klopps Liverpool an der Spitze und einen Zähler hinter Arsenal.

United-Ikone Keane sieht "armseliges Niveau"

Im Nachgang der Partie schoss sich Premier-League-Legende Roy Keane auf den ehemaligen Dortmunder ein. Der Ire, der seine Karriere bei Nottingham Forest startete und anschließend bei ManCitys großem Rivalen Manchester United zur Ikone wurde, kritisierte den Angreifer scharf.

"Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Nicht nur in diesem Spiel", legte Keane los. "Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League Two. So sehe ich ihn.“

Die League Two, in die Keane das spielerische Niveau von Haaland einordnet, ist die vierte englische Liga. Dennoch sei Haaland grundsätzlich "ein fantastischer Stürmer".

Keane und Haalands Vater haben eine Vorgeschichte

Die scharfe Kritik könnte durchaus auch persönlich motiviert sein. In seiner aktiven Zeit geriet Keane einst mit City-Profi Alf-Inge Haaland, dem Vater von Erling, aneinander. Der Norweger bezeichnete den Iren nach einem Zweikampf der beiden, in dem dieser sich das Kreuzband gerissen hatte, als Schauspieler. Vier Jahre später folgte Keanes Revanche mit einem brutalen Foul gegen Haaland Senior.

Anhand der Zahlen lassen sich Keanes Aussagen jedenfalls nicht untermauern. Im Gegenteil: Nach 89 Spielen für Borussia Dortmund, in denen Erling Haaland beeindruckende 86 Tore und 23 Vorlagen sammelte, steht er bei Manchester City aktuell bei 88 Einsätzen, 81 Toren und 15 Vorlagen.