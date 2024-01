Gerüchte: Ex-Schalker Thilo Kehrer vor erneutem Wechsel?

Thilo Kehrer startete seine Karriere beim FC Schalke 04. Jetzt wird der Verteidiger von West Ham United mit einem Wechsel nach Frankreich in Verbindung gebracht.

Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer steht Medienberichten zufolge vor einem möglichen Transfer von West Ham United zur AS Monaco. Ein Wechsel des 27 Jahre alten Defensivspielers bahne sich an, berichteten am Sonntag französische Medien und der Transferexperte Fabrizio Romano auf X, vormals Twitter. Monaco könnte der Sportzeitung „L'Équipe“ zufolge Kehrer im Winter ausleihen und eine Kaufoption erhalten.

Der frühere Schalker war vor anderthalb Jahren von Paris Saint-Germain zu West Ham in die englische Premier League gewechselt. In dieser Saison kommt er jedoch kaum noch zum Zug, zuletzt fehlte er auch im Kader des deutschen Nationalteams.

Bei West Ham steht Kehrer noch bis 2026 unter Vertrag. Nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch regelmäßig zur Startelf gehört hatte, findet sich in der laufenden Runde offenbar kein Platz im Team von Trainer David Moyes für den einstigen Schalke-Verteidiger.

Seit Ende September sammelte Kehrer nur einen Kurzeinsatz in der Liga, insgesamt steht er bei 19 Spielminuten in dieser Premier-League-Saison. Was für einen Wechsel sprechen dürfte: Kehrer benötigt Spielpraxis, um sich für einen Platz im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM im kommenden Sommer zu empfehlen. Bei der WM in Katar gehörte er noch zum Aufgebot.

Gerüchte über die Zukunft des gebürtigen Tübingers kamen zuletzt immer wieder auf. Neben italienischen Top-Klubs wie AC Mailand oder AS Rom wurde er auch mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt wurden als Interessenten genannt.

Bis 2018 spielte Kehrer mit dem FC Schalke 04 im deutschen Oberhaus. 59 Pflichtspiele bestritt er für S04, ehe sein Wechsel nach Paris viel Geld in die Vereinskasse der Königsblauen spülte. Zeitnah könnte der Abwehrmann erneut den Verein wechseln. In Monaco würde er auf den früheren Bundesliga-Trainer Adi Hütter (Frankfurt, Gladbach) treffen. (mit dpa)