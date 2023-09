Nach dem 6:0 gegen Zypern ist Spanien auf Kurs. Wenn die EM-Qualifikation gelingt, dann könnte auch Mikel Merino beim Turnier eine wichtige Rolle spielen.

Im EM-Qualifikationsspiel zwischen Spanien und Zypern läuft am Dienstagabend die 33. Minute, als Spaniens Nico Williams eine präzise Flanke in den Strafraum schlägt, die Mittelfeldmann Mikel Merino per Kopf zum 2:0 für den Favoriten verwertet.

Für den früheren Dortmunder Merino war dieser Treffer ein ganz besonderer Moment. Denn: Es war sein erstes Länderspieltor im 17. Einsatz. Entsprechend euphorisch fiel der Jubel des 27-Jährigen aus. Erst vor drei Jahren hatte der Spätstarter sein Debüt (mit 24) in der Nationalmannschaft gegeben.

Bei seinem achten Startelfeinsatz konnte Merino nicht nur seinen Premierentreffer, sondern auch einen souveränen Sieg der Spanier bejubeln. Der Europameister von 2012 ließ dem Außenseiter Zypern nicht den Hauch einer Chance und feierte einen 6:0-Kantersieg. Neben Merino konnten sich auch Gavi (18.), Joselu (70.), Ferran Torres (73./83.) und Alex Baena (77.) in die Torschützenliste eintragen.

Mit neun Punkten nach vier Qualifikationspartien rangieren die Spanier auf Platz zwei, hinter den noch punktverlustfreien Schotten, die bislang alle fünf Spiele siegreich gestalteten. Auf Rang drei stehen die Norweger mit Erling Haaland (7 Punkte nach 5 Spielen). Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM-Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024).

Wenn Spanien die Endrunde erreicht, dann könnte Merino möglicherweise zum ersten Mal seit März 2017 wieder im Signal-Iduna-Park auflaufen. Damals spielte der zentrale Mittelfeldspieler noch im Trikot des BVB – gegen den FC Ingolstadt. Insgesamt entpuppte sich die Liaison zwischen Borussia Dortmund und Merino allerdings als großes Missverständnis.

Beim BVB wurde Merino kaum eingesetzt

Der Spanier wechselte 2016 von CA Osasuna zum achtfachen Deutschen Meister und unterschrieb in Dortmund einen Fünf-Jahres-Vertrag. Weil er beim BVB aber kaum berücksichtigt wurde, nur auf neun Pflichtspieleinsätze über 311 Minuten kam und schlicht keine Perspektive hatte, wechselte Merino 2017, zunächst auf Leihbasis samt Kaufpflicht, zu Newcastle United. Dort wusste er zu überzeugen, sodass er ein Jahr später für eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro zu Real Sociedad transferiert wurde.

Bei den Spaniern avancierte der 27-Jährige auf Anhieb zum Leistungsträger und absolvierte bislang 199 Spiele (19 Tore, 25 Vorlagen). Sein Jubiläum, das 200. Pflichtspiel, wird Merino am Sonntag (17. September, 21 Uhr) bei Real Madrid bestreiten.

Drei Tage später startet für den Klub aus dem Baskenland dann die Champions League-Gruppenphase gegen Inter Mailand. Mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro (transfermarkt.de) ist Mikel Merino aktuell der wertvollste Spieler in seinem Team.