Medien: Ex-Schalker Draxler vor Wechsel nach Katar

Julian Draxler hat wohl einen neuen Verein gefunden. Laut Medienberichten aus Frankreich geht es in die Wüste.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Julian Draxler steht nach Informationen der französischen Fachzeitung L'Equipe vor einem Wechsel nach Katar zu Al-Ahli SC. Zusammen mit dem 29-Jährigen, Weltmeister von Rio 2014, soll auch der Italiener Marco Verratti (zu Al-Arabi) von Paris St. Germain nach Katar wechseln.

Als Ablösesumme sind inklusive Bonuszahlungen 15 Millionen Euro für Draxler im Gespräch. Noch ist allerdings die Unterschrift nicht erfolgt, auch der Medizincheck steht für den Ex-Schalker und -Wolfsburger Draxler noch aus.

Auf Schalke verbrachte Draxler 14 Jahre, wurde zum Profi und sammelte 168 Pflichtspieleinsätze in Königsblau (je 29 Vorlagen und Assists). In der Nationalmannschaft lief er bislang 58 Mal auf, zuletzt im März 2022.

In der Sommerpause wünschten sich viele Schalker eine Rückkehr des Offensivspielers, der als jüngster Schalker überhaupt in der Bundesliga auflief. Nun geht es für den 29-Jährigen wohl in die Wüste.

Julian Draxler Stationen:

2001-2015: FC Schalke 04 - 168 Spiele, 29 Tore, 29 Vorlagen

2015-Januar 2017: VfL Wolfsburg 45 Spiele, 8 Tore

Januar 2017-2022: Paris Saint Germain - 198 Spiele - 26 Tore, 41 Vorlagen

2022-2023: Benfica Lissabon (Leihe) - 18 Spiele, 2 Tore

Seit Juli 2023: Paris Saint-Germain