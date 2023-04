Abschiedsspiel für "Kuba": Polen-Trainer hat gar keine Lust auf Deutschland

Am 16. Juni reist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach Warschau, um ein Testspiel gegen Polen zu bestreiten. Darüber freuen sich nicht alle in Polen.

Polen gegen Deutschland: Dieses Nachbarschaftsduell hat im Sport immer eine gewisse Brisanz. So freuen sich auch die Fans der weiß-roten Adler auf die Begegnung am 16. Juni (20.45 Uhr) in Warschau. Auch, wenn der Vergleich nur ein Testspiel ist.

Es ist aber ein besonderer Test. Denn Jakub Blaszczykowski (37) wird einige Jahre nach seinem Nationalmannschafts-Aus in diesem Testspiel offiziell verabschiedet. 108 Länderspiele (21 Tore) bestritt der populäre "Kuba", der zwischen 2007 und 2016 auch 253 Pflichtspiele (32 Tore, 52 Vorlagen) für Borussia Dortmund absolvierte. Beim BVB genießt er einen Legendenstatus.

"Ich habe das noch niemandem erzählt, aber ich habe Jakub Blaszczykowski angerufen und über die Möglichkeit eines Abschiedsspiels gesprochen. Er war angetan von dieser Idee und er hat Lust auf dieses Abschiedsspiel. Es steht nun fest, dass dieses Abschiedsspiel im Nationalstadion stattfinden wird", erklärte Cezary Kulesza, Polens Verbandschef, gegenüber dem TV-Sender "TVP Sport".

Etwas anders, mit weniger Emotionen und viel mehr Sachlichkeit, sieht das ganze Fernando Santos, Polens Nationaltrainer. Der Portugiese startete mit einem 1:3 in Prag gegen Tschechien und einem 1:0 in Warschau gegen Albanien in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland. Sein Fokus liegt auf dem 20. Juni 2023: dem nächsten Quali-Spiel in Chisinau gegen Moldawien.

Dieses Spiel war noch vor meiner Zeit geplant, deshalb kann ich da nichts mehr machen. Ich respektiere es, dass das Spiel organisiert wurde. Aber, wenn sie mich jetzt fragen, ob ich dieses Testspiel angenommen hätte, dann antworte ich mit nein. Das interessiert mich nicht und das brauche ich auch nicht. Das wichtige Spiel ist das in Moldawien. Für das Spiel gegen Deutschland bekommen wir keine Punkte. Fernando Santos

Da kommt der Deutschland-Vergleich vier Tage vor dem Punktspiel sehr ungünstig für den 68-Jährigen. Santos sagte gegenüber "TVP Sport": "Dieses Spiel war noch vor meiner Zeit geplant, deshalb kann ich da nichts mehr machen. Ich respektiere es, dass das Spiel organisiert wurde. Aber, wenn sie mich jetzt fragen, ob ich dieses Testspiel angenommen hätte, dann antworte ich mit nein. Das interessiert mich nicht und das brauche ich auch nicht. Das wichtige Spiel ist das in Moldawien. Für das Spiel gegen Deutschland bekommen wir keine Punkte."

Noch mehr: Während der Verband auf ein mit über 50.000 Fans ausverkauftes Nationalstadion gegen Deutschland hofft, macht Santos den Polen-Fans wenig Hoffnungen auf eine attraktive Elf. "Dass wir unsere Stammspieler schonen werden, ist eigentlich klar. Wir werden das Spiel professionell angehen. Aber ich werde kein Risiko in der Qualifikation eingehen, um nur gut gegen Deutschland auszusehen. Ich muss mich auf das Spiel gegen Moldawien konzentrieren", meinte Santos.

Zum Blaszczykowski-Abschied ergänzte der Portugiese, der 2016 mit Portugal Europameister wurde und im Viertelfinale die Polen im Elfmeterschießen ausschaltete: "Wenn es solche eine Tradition in Polen gibt, dann respektiere ich das. Kuba war bei der EM 2016 sehr stark. Das Spiel gegen Polen war wahrscheinlich auch das härteste, welches wir mit Portugal bei diesem Turnier hatten. Das Spiel gegen Deutschland ist eine Party. Es wird sehr angenehm bei dieser Feier dabei zu sein. Aber noch einmal: Mein Fokus liegt auf Moldawien. Wenn wir nicht vier Tage später gegen Moldawien spielen würden, dann hätte ich auch nichts gegen dieses Deutschland-Testspiel einzuwenden."