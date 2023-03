Die Karriere von Marian Sarr glich bislang einer Achterbahnfahrt. Seit einem halben Jahr geht es wieder deutlich aufwärts – die Krönung folgte am Montag.

Was für eine Ehre für Marian Sarr! Der gebürtige Essener wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft von Gambia nominiert. Neben Alfusainey Jatta ist Sarr der einzige Debütant im 25-Mann-Kader von Trainer Tom Saintfiet.

In der Afrika-Cup-Qualifikation trifft Gambia zweimal auf Mali (24. März, 28. März). Die Saintfiet-Elf rangiert in der Tabelle nach zwei Partien mit drei Punkten auf Platz drei und könnte durch zwei Siege gegen den Tabellenführer Mali einen großen Schritt Richtung Afrika-Cup-Teilnahme machen.

Dass der 28-jährige Sarr bald sein Länderspieldebüt feiern könnte, damit hätte in den letzten Jahren niemand gerechnet. Zweimal war der Innenverteidiger vereinslos und kehrte – nach Stationen in der Regionalliga beim Bonner SC und FC Gießen – erst im vergangenen Sommer in den Profifußball zurück. Bei Titus Petingen aus der 1. Liga in Luxemburg gehört der 1,89-Meter-Mann seitdem zu den absoluten Leistungsträgern. Der Lohn? Die Nominierung für die Nationalmannschaft.

Den Transfer nach Luxemburg fädelten bereits seine damals neuen Berater Deniz Sevinc und Stephan Bockers von der Agentur "B|S International Sports Consulting" ein. Umso glücklicher ist Sevinc, dass sein Schützling sich im letzten Halbjahr so gut entwickelt hat.

Mit der Nominierung zur Nationalmannschaft haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Marian hat immer an sich geglaubt und wurde nun dafür belohnt. Sein Vertrag bei Titus Petingen läuft noch bis 2024, aber er hat eine festgeschriebene Ablösesumme. Es gibt bereits Interessenten aus Deutschland, aber auch international. Deniz Sevinc.

Gegenüber RevierSport erklärte der 31-Jährige: "Wir arbeiten seit dem vergangenen Sommer zusammen. Marian hatte damals bereits Anfragen aus Deutschland, aber nicht aus der 1. oder 2. Liga. Wir wollten ihn aber unbedingt wieder im Profifußball unterbringen. Das ist uns mit dem Transfer nach Luxemburg gelungen. Er ist dort absoluter Stammspieler und fühlt sich sehr wohl. Mit der Nominierung zur Nationalmannschaft haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Marian hat immer an sich geglaubt und wurde nun dafür belohnt. Sein Vertrag bei Titus Petingen läuft noch bis 2024, aber er hat eine festgeschriebene Ablösesumme. Es gibt bereits Interessenten aus Deutschland, aber auch international. Was im Sommer passiert, ist noch offen. Fakt ist: Marian ist auf einem guten Weg und soll sich jetzt auf die kommenden Aufgaben mit Gambia fokussieren."

Marian Sarr wurde in der Jugend beim SV Leithe, ETB Schwarz-Weiß Essen, Schalke 04 und Bayer Leverkusen ausgebildet, ehe er im Januar 2013 zu Borussia Dortmund wechselte. Elf Monate später stand er im Alter von 18 Jahren plötzlich in der Startelf beim 2:1-Sieg des BVB in der Champions League bei Olympique Marseille (2:1).

Anschließend wurde der Innenverteidiger von seinem damaligen Trainer Jürgen Klopp als "Jahrhunderttalent" gefeiert. Nach seiner überzeugenden Leistung in der Königsklasse stand er auch in den darauffolgenden zwei Bundesliga-Spielen gegen Hoffenheim und Hertha BSC in der Startelf.

Auf Dauer konnte er sich allerdings nicht in Dortmund durchsetzen. Insgesamt kommt der 28-Jährige in seiner bisherigen Karriere auf zwei Bundesliga-, 49 Drittliga-, und 101 Regionalliga-Spiele. Bald kommt wohl sein erstes Länderspiel hinzu.