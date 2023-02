Die Türkei ist von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Der Spielbetrieb ruht. Im Hintergrund laufen die Geschäfte aber weiter. Onur Bulut profitierte nun davon.

Nach der verheerenden Erdbeben-Katastrophe ruht in der Türkei an diesem Wochenende der Ball. Der türkische Fußballverband TFF hat alle Spiele in den Profiligen abgesagt. Auf seiner Homepage veröffentlicht der Verband die Namen und Bilder von Spielern sowie Offiziellen, die bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind.

Inzwischen wurde auch die Winter-Wechselfrist vom 8. Februar um zehn Tage verlängert. Denn im Hintergrund laufen die Aktivitäten weiter.

Dabei setzte sich Besiktas Istanbul im Werben um einen ehemaligen Profi des VfL Bochum durch: Onur Bulut. Das bestätigte der börsennotierte Verein am Mittwoch. Bulut erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Allerdings verzichtete Besiktas bei der Bekanntgabe auf jegliches sonst übliche Tamtam.

Irritationen bei Transfer von Ex-Bochum-Profi Bulut?

Der Wechsel zu den "Schwarzen Adlern" überrascht ein wenig, denn zuletzt soll Konkurrent Fenerbahce Istanbul die Nase vorn gehabt haben. Zudem soll es nach Informationen der Sportzeitung "Fotomac" im Zuge des Transfers zu Irritationen gekommen sein, die gegebenenfalls sogar ein gerichtliches Nachspiel haben könnten.

Angeblich habe Bulut, der seit November auch türkischer Nationalspieler ist, kurz vor dem Wechsel einen neuen Vertrag bei seinem bisherigen Verein Kayserispor unterschrieben und diesen dann einseitig zu Gunsten von Besiktas wieder gelöst. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen.

Bulut, der aus der Jugend des VfL Bochum stammt, soll die Zusicherung erhalten haben, für eine Ablöse von einer Million Euro wechseln zu können. Diese Summe habe Besiktas fristgerecht überwiesen. Kayseri bestreitet das wohl.





Bulut posierte inzwischen im Trikot seines neuen Vereins. Bis zu seinem ersten Spiel wird er sich aber noch etwas gedulden müssen. Die Aussetzung des Spielbetriebs sei richtig, sagte er gegenüber dem türkischen Sender "Sabah-TV". Für die Betroffenen des Erdbebens spendete er unterdessen 2.500 Hygiene-Boxen und half auch, diese in einen LKW zu verpacken.