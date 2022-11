Vor zwei Jahren spielte Evangelos Skraparas noch in der Regionalliga West. Seitdem geht er im Ausland auf Torejagd.

In der ersten Liga Andorras wurde am Sonntagabend das Spitzenspiel zwischen FC Santa Coloma und UE Santa Coloma ausgetragen. Die Gäste konnten diese Partie durch ein spätes Tor von Nationalspieler Christian Garcia mit 1:0 für sich entscheiden. Dadurch kletterte die Mannschaft von Cheftrainer Ricardo Soares auf den zweiten Tabellenplatz. Dieser Rang würde am Ende der Saison zur Qualifikation für die Conference League berechtigen.

Um das internationale Geschäft zu erreichen, legte UE Santa Coloma auf dem Transfermarkt noch einmal nach und verpflichtete Evangelos Skraparas. TB Sports Management und Inhaber Timo Boll fädelten diesen Deal ein.

Der Mittelstürmer hat in seiner Karriere viel erlebt: Skraparas spielte bereits in Deutschland, Griechenland, Rumänien, Vietnam, Australien, Kambodscha und Thailand. Nun kommt mit Andorra das achte Land hinzu. Beim nächsten Meisterschaftsspiel ist der 31-Jährige direkt spielberechtigt.

Der Verein will international spielen. Das ist das klare Ziel. In der letzten Saison sind sie in der Qualifikation zur Conference League gescheitert. Mich hat das unheimlich gereizt, dass ich vielleicht mit 31 noch europäisch spielen kann. Evangelos Skraparas.

Im Gespräch mit RevierSport bestätigte der gebürtige Remscheider den Wechsel und sprach über die Ziele mit seinem neuen Klub: "Ja, es ist richtig, dass ich nach Andorra gewechselt bin. Ich bin sehr dankbar für die Chance, weiterhin auf professionellem Niveau Fußball zu spielen und freue mich auf diese Herausforderung. Die Qualität in meiner neuen Mannschaft ist gut, hier spielen einige Ex-Profis aus Spanien. Der Verein will international spielen. Das ist das klare Ziel. In der letzten Saison sind sie in der Qualifikation zur Conference League gescheitert. Mich hat das unheimlich gereizt, dass ich vielleicht mit 31 noch europäisch spielen kann. Ich bin topfit und werde Gas geben, um die Ziele mit dem Klub zu erreichen."

Während seiner Jugend-Zeit spielte der frühere U17-Nationalspieler von Griechenland für Bayer 04 Leverkusen, den 1. FC Köln und den Wuppertaler SV.

Vor seinem Wechsel nach Thailand im Sommer 2021 stand der großgewachsene Angreifer beim damaligen West-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck unter Vertrag und war dort in 22 Partien an sechs Treffern direkt beteiligt. Mit wichtigen Treffern gegen den WSV (2:1) oder die Sportfreunde Lotte (2:0) trug er maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Eine Rückkehr nach Deutschland ist nicht ausgeschlossen, doch nun will Evangelos Skraparas erst einmal in Andorra Fuß fassen.