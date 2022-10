Im Ausland: Ex-RWE-Stürmer knipst auch in der Alpenrepublik

Maximilian Pronichev wird vielen Fans von Rot-Weiss Essen noch ein Begriff sein. Aktuell ist der Stürmer in Österreich erfolgreich.

Der SV Horn, ein Zweitligist aus Österreich, hatte am 1. Juli 2022 die Verpflichtung von Maximilian Pronichev vermeldet. Zuvor wurde über einen Wechsel des gebürtigen Russen in die deutsche 3. Liga spekuliert. Doch nach RevierSport-Informationen lehnte er ein Angebot eines Drittligisten zugunsten für das Auslandsabenteuer ab.

Rund vier Monate später wird sich der 24-Jährige bestätigt fühlen. Denn Pronichev, der vor seiner Unterschrift in Horn für den FC Energie Cottbus (40 Spiele, 16 Tore, 12 Vorlagen) spielte, gehört bei seinem neuen Klub zu den Leistungsträgern.

Pronichev ist mit dem SV Horn auf dem Weg in die Bundesliga

Elf Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen: eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und noch besser für Pronichev: Er und seine Mannschaftskollegen liegen auf Platz eins im österreichischen Unterhaus und sind auf dem besten Weg in die 1. Bundesliga der Alpenrepublik. Vielleicht wird Pronichev schon in der nächsten Saison gegen RB Salzburg und die großen Wiener Klubs wie Austria sowie Rapid spielen.

Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss der gebürtige Berliner bei Hertha BSC. Er spielte aber auch in der U19 des FC Schalke 04. Als Profi stand Pronichev beim FC Erzgebirge Aue und Halleschen FC sowie Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Insgesamt kann Pronichev in seiner Laufbahn auf 82 Einsätze in der Regionalliga Nordost- sowie West-Staffel zurückblicken, in denen ihm 42 Treffer gelangen.

Allein für RWE waren es in 18 Pflichtspiel-Einsätzen sechs Tore und vier Vorlagen. Für die U19 des FC Schalke war er in 21 Begegnungen 15 Mal (vier Vorlagen) erfolgreich. Nun stellt Maximilian Pronichev seine Qualitäten in der 2. österreichischen Liga beim SV Horn unter Beweis.