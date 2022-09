Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem wilden Nations-League-Abschluss in England (3:3) vor der WM in Katar nur noch die Generalprobe an.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trifft am 16. November in Maskat auf Gastgeber Oman. Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022: 16. November in Maskat: Oman - Deutschland (Länderspiel) 23. November im Khalifa International Stadium: Deutschland - Japan (14.00 Uhr/WM-Vorrunde) 27. November im Al-Bayt-Stadion: Deutschland - Spanien (20.00 Uhr/WM-Vorrunde) 1. Dezember im Al-Bayt-Stadion: Deutschland - Costa Rica (20.00 Uhr/WM-Vorrunde)

Zur Startseite