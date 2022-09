Schalke: Sturm-Talent Keke Topp glänzt erneut im U19-Nationalteam

Das deutsche U-19-Nationalteam gewinnt auch sein zweites Spiel in der EM-Qualifikation. 5:1 gegen Belarus. U 17 spielt unentschieden, U 18 siegt.

Viel besser kann es nicht laufen: Keke Topp, der Stürmer des A-Junioren-Bundesligisten FC Schalke 04, hat wie schon im ersten EM-Qualifikationsspiel auch im zweiten zweimal für die deutsche U-19-Nationalmannschaft getroffen. Der 18-Jährige, der beim 5:0 gegen Armenien eingewechselt worden war, stand am Samstag beim 5:1 (1:0) gegen Belarus in der Startelf von Trainer Guido Streichsbier und traf zum 3:1 sowie 4:1.

Dank dieses Sieges hat sich die deutsche U-19-Auswahl bereits vor dem abschließenden Spiel am kommenden Dienstag (27. September, ab 16 Uhr) gegen die Slowakei (vier Punkte) die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde im März 2023 gesichert. Nach dem 5:0-Sieg gegen Armenien vom vergangenen Mittwoch ist dem DFB-Nachwuchs einer der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der finalen Runde berechtigen, nicht mehr zu nehmen. Gegen die Slowaken geht es im direkten Vergleich um den Gruppensieg.

Schalkes Stürmer Keke Topp trifft in der 79. und 86. Minute

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2023 auf Malta hatte die deutsche U-19-Nationalmannschaft bei ihrem 5:1 gegen Belarus einen zweiten Mann, der zweimal erfolgreich war. Muhammed Damar von der TSG 1899 Hoffenheim traf mit einem sehenswerten Freistoß zum 1:0 (31.) und erhöhte per Foulelfmeter auf 2:1 (74.), nachdem Artsiom Shumanski (62.) für die Gäste im Braunschweiger Konrad-Koch-Stadion ebenfalls durch einen Foulelfmeter ausgeglichen hatte (62.). Und dann kam Schalkes Keke Topp, der für die Entscheidung sorgte (79., 86.). Lukas Ullrich von Hertha BSC setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+4).

„Es war eine sehr zerfahrene und unruhige Partie, Belarus ist ein kampfstarker Gegner und hat tief gestanden“, sagte Trainer Guido Streichsbier auf dfb.de und kündigte an, sein Team trotz der schon bestandenen Pflichtaufgabe im letzten Spiel nicht zu schonen. „Wenn man die Gruppe gewinnt, dann hat man die bessere Ausgangsposition und kommt in den vorteilhafteren Lostopf“, sagte der 52-Jährige. „Wir wollen die bestmögliche Punkteausbeute, und es ist unser Ziel, am Dienstag zu gewinnen.“

Schalkes Assan Ouédraogo und Taylan Bulut spielen 1:1 gegen Belgien

Nach ihrem 1:3 gegen Uruguay trennte sich die deutsche U-17-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg von Belgien 1:1 (0:0). Dabei stand Schalkes U-19-Spieler Assan Ouédraogo in der Startelf und war bis zur 58. Minute auf dem Rasen, während Taylan Bulut, der Kapitän der königsblauen B-Junioren, in der 65. Minute eingewechselt wurde.

Indes hat das deutsche U-18-Team beim Václav-Ježek-Turnier in der Tschechischen Republik nach dem 4:0 über die Gastgeber ihren zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Wörns, der Schalkes U-19-Innenverteidiger Niklas Barthel in der 83. Minute einwechselte, setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen die USA durch. (AHa/dfb.de)