Ex-Bochumer: Armel Bella-Kotchap überzeugt in England

Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap macht gegen Manchester United ein überragendes Spiel. Sein Trainer gerät ins Schwärmen.

Am Ende standen auf Armel Bella-Kotchaps Statistikzettel Zahlen, die beeindrucken. Der 20-Jährige gewann alle seine Zweikämpfe, hatte eine Passquote von 81 Prozent und rettete für seinen Klub FC Southampton am Wochenende gegen Manchester United mehrmals in höchster.

Und fast wäre Bella-Kotchap sogar zum Helden geworden. Denn in der 31. Minute hatte der 20-Jährige die Chance auf den Führungstreffer, schoss aus kurzer Distanz allerdings über das Tor. "Es gab für ihn die große Möglichkeit, berühmt zu werden", meinte Southamptons deutscher Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel, das United mit 1:0 (0:0) gewann. "Beim nächsten Mal vielleicht."

Bella-Kotchap jedenfalls hat sich dennoch einen Namen an diesem Nachmittag gehabt. Manchester Uniteds Offensive um Stürmer Marcus Rashford, Spielmacher Bruno Fernandes und die beiden Dribbel-Könige Jadon Sancho und Anthony Elanga sowie der eingewechselte Superstar Cristiano Ronaldo scheiterten ja immer wieder am früheren Abwehrchef des VfL Bochum. "Er ist voller Selbstvertrauen - das kann ich sehen", sagte Hasenhüttl. "Er will sich in der Premier League beweisen, und es ist gut zu sehen, dass er diese Angewohnheit hat, und das ist es, was wir brauchen." Auch viele Medien schwärmten von Bella-Kotchaps Präsenz im Strafraum, von seinem Zweikampfverhalten.

In diesem Sommer war Bella-Kotchap aus Bochum in die Premier League gewechselt. Der VfL erhielt für das Verteidiger-Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum eine Ablöse in Höhe von rund elf Millionen - Vereinsrekord. Beim FC Southampton wollte der U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Zuletzt stand Bella-Kotchap dreimal über 90 Minuten in der Startelf. Nur im ersten Saisonspiel gegen Tottenham Hotspur (1:4) musste der Ex-Bochumer von der Bank zusehen. Hasenhüttl mahnte zur Geduld, verwies auf die sechs Innenverteidiger, die in Southamptons Kader stehen. "Es ist also nicht so leicht, ins Team zu kommen", meinte Hasenhüttl.

Bella-Kotchap setzte sich durch. Gemeinsam mit dem Ghanaer Mohammed Salisu macht der Innenverteidiger Manchester United Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison der Saints. Mit vier Punkten aus drei Spielen belegt Southampton in der Liga Platz 13.