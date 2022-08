Ein ehemaliger Stürmer von Borussia Dortmund wird zum Rekordneuzugang für Newcastle United. Der neureiche Klub aus der Premier League hat Alexander Isak verpflichtet.

Newcastle United hat die Verpflichtung von Alexander Isak bekannt gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlen die sogenannten Magpies für den Schweden rund 70 Millionen Euro Ablöse an Real Sociedad. Eine Rekordsumme für den englischen Traditionsverein, der nach der Übernahme durch eine saudi-arabische Investorengruppe über neue Reichtümer verfügt.

Trainer Eddie Howe lobte den 22-jährigen Isak in den höchsten Tönen. "Er ist ein herausragendes Talent, das einen großen Beitrag zur Mannschaft leisten kann", sagte Howe und betonte: "Er ist technisch sehr gut, mit einer Mischung von Eigenschaften, die gut zu uns passt, aber er ist auch in einem großartigen Alter, um in diesem Verein zu wachsen."

Isak wechselte im Januar 2017 mit viel Hoffnung für knapp neun Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten AIK Solna zu Borussia Dortmund. Beim BVB konnte er sich zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Karriere allerdings nicht durchsetzen, stand in nur fünf Pflichtspielen auf dem Platz. Nach einer Leihe beim niederländischen Erstligisten Willem II folgte im Sommer 2019 für knapp sieben Millionen Euro schließlich die Flucht zu Real Sociedad San Sebastian. Dort begann der Stürmer endlich aufzublühen. Für die Spanier erzielte Isak in 132 Pflichtspielen 44 Tore und bereitete acht weitere vor.

"Ich bin froh, dass es geklappt hat", sagte Isak über den Schritt nach England. "Es war eine große, große Entscheidung für mich, aber ich bin sehr glücklich damit." Über Newcastle United sagte der schwedische Nationalstürmer: "Es ist ein großartiger, historischer Verein, für den wohl jeder gerne spielen würde, mit tollen Fans. Sie haben einen großen Anteil daran, dass ich hierher gekommen bin - und auch an das Projekt des Vereins, an das ich wirklich glaube."

Die Magpies stehen nach klugen Investitionen im Sommer nach drei Spieltagen bei fünf Punkten, verkauften sich vergangene Woche beim 3:3 gegen Meister Manchester City teuer.