Talent aus Oberhausen feiert Meistertitel in der Türkei

Trabzonspor hat die türkische Süper Lig gewonnen. Und damit auch ein Talent aus dem Ruhrgebiet, das nach seinem Winterwechsel allerdings ohne Einsatz blieb.

Trabzonspor ist zum ersten Mal seit 1984 wieder türkischer Fußballmeister. Dem Team aus der Hafenstadt Trabzon genügte am Samstag ein 2:2 (1:0) gegen Antalyaspor, um drei Spieltage vor Schluss schon den Titel feiern zu können. Bei neun Punkten Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce und dem gewonnenen direkten Vergleich gegen das Team aus Istanbul kann Trabzonspor nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Nur einmal seit 1985 war keine Mannschaft aus Istanbul Meister in der Süperlig geworden. Für Trabzonspor ist es die insgesamt siebte Meisterschaft in der Klubgeschichte.

Für Emrehan Gedikli war es hingegen der erste Titel in einer noch sehr jungen Karriere. Der 19-jährige gebürtige Oberhausener war in der Winterpause von Bayer Leverkusen an die Schwarzmeerküste gewechselt. Sein Debüt blieb ihm bisher zwar vergönnt, die Freude war dennoch groß: "Es ist eine außergewöhnliche Saison", wurde Gedikli von transfermarkt.de zitiert. "Um einen herum ist alles Rot und Blau, die Menschen in dieser Stadt leben für den Verein."





Der junge Mittelstürmer war einst aus der Jugend des 1. FC Mülheim in den Leverkusener Nachwuchs gewechselt. Am letzten Spieltag der Vorsaison feierte er seine Bundesliga-Premiere. Nach acht Toren in nur vier Partien in der Hinrunde der diesjährigen U19-Bundesliga-Saison überwies Trabzonspor im Winter eine hohe sechsstellige Summe an Bayer.

Nach dem Titelgewinn postete er bei Instagram ein Foto des jubelnden Trabzonspor-Trosses und versah es mit dem Hashtag #i̇nadıylaşampiyon - zu deutsch: unbesiegbarer Champion. Bei transfermarkt.de kündigte der siebenfache deutsche U19-Nationalspieler an: "Die Menschen hier haben seit über 35 Jahren keine Meisterschaft gesehen und werden deshalb so feiern, dass das ganze Land auch in 35 Jahren noch darüber sprechen wird."

Da in der Süper Lig noch drei Spieltage ausstehen, kann Gedikli noch auf sein Saisondebüt hoffen. "Bei den Gesprächen mit dem Trainer wurde mir gesagt, dass ich nach dem Gewinn der Meisterschaft meine Chancen bekommen werde. Mein Ziel ist es, noch in dieser Saison für Aufsehen zu sorgen und vielleicht das eine oder andere Tor zu schießen", erklärte er. "Richtig losgehen wird es aber erst zur nächsten Saison." mit dpa