WM 2022 in Katar: Diese 27 von 32 Nationen sind schon qualifiziert

27 von 32 Teilnehmern für die WM 2022 in Katar sind schon fix. Am Freitag, 1. April (17 Uhr) werden in Doha bereits die WM-Gruppen ausgelost.

Ende des Jahres vom 21. November bis 18. Dezember steht die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an. Ein Fest für 32 Nationen. Doch aktuell stehen 27 Teams fest. Diese werden am Freitag, 1. April (17 Uhr), gespannt Richtung Doha blicken, wenn die WM-Gruppen ausgelost werden. In Europa ist noch ein weiteres Direkt-Ticket nach Katar zu lösen: Wales trifft voraussichtlich im Juni auf den Sieger des Duells Schottland gegen die Ukraine, das während des Länderspielfensters (2. Juni bis 14. Juni) steigen soll. Hinweis: Zwei WM-Teilnehmer werden über die sogenannten interkontinentalen Play-offs ausgespielt. Dafür qualifiziert sich je ein Team aus Asien, Südamerika, Nord- und Mittelamerika sowie Karibik und Ozeanien. Der Vertreter Asiens spielt gegen den den Fünften der Südamerika-Qualifikation, außerdem trifft der Vertreter von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik auf die Mannschaft Ozeaniens. Ein Überblick der feststehenden Teilnehmer-Nationen: AFRIKA (5 Startplätze): Ghana, Senegal, Kamerun, Marokko, Tunesien ASIEN (4 oder 5 Startplätze plus Gastgeber Katar): Katar, Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien EUROPA (13 Startplätze): Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Belgien, Kroatien, Schweiz, Serbien, Spanien, Niederlande, Portugal, Polen NORD- und MITTELAMERIKA sowie KARIBIK (3 oder 4 Startplätze): Kanada OZEANIEN (0 oder 1 Startplatz): noch kein Team qualifiziert SÜDAMERIKA (4 oder 5 Startplätze): Brasilien, Argentinien, Ecuador, Uruguay wozi mit sid

