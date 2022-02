Türkei: Ereignisreiche Pokalwoche für Ex-Revierkicker

In der Türkei stand unter der Woche das Achtelfinale des „Türkiye Kupasi“, dem türkischen Pokal, an. Während Franco Di Santo die Nerven versagten, wurde Emre Mor zum Helden.

Das Achtelfinale des türkischen Pokals hatte es auch aus Revier-Perspektive in sich. Bei fünf der acht Partien hatten Ex-Ruhrpottler die Finger im Spiel. Während die einen zu Helden wurden, versagten bei den anderen die Nerven.

Das wohl spektakulärste Spiel der Runde der letzten 16 fand zwischen Fatih Karagümrük und Konyaspor statt. Die Gäste gingen als Tabellenzweiter favorisiert in die Partie und mussten sich nach einem harten Kampf dennoch geschlagen geben. Bereits nach sieben Minuten brachte Ex-Schalker Levent Mercan Karagümrük in Führung.

Emre Mor erzielt Siegtreffer in der Verlängerung

Die Gäste blieben im Spiel und gingen nach einer Stunde sogar mit 3:2 in Führung. Doch dann kamen Fabio Borini und Ex-Dortmunder Emre Mor in die Partie. Der ehemalige Borusse legte das 3:3 für Borini auf. Kurze Zeit später brachte der Italiener die Gastgeber sogar in Führung. Wenige Minuten vor Schluss rettete sich Konyaspor zwar noch in die Verlängerung, doch dort besorgte Mor in einem völlig verrückten Spiel den 5:4 Endstand.

Ähnlich erfolgreich war Haji Wright unterwegs. Das ehemalige Mittelstürmer-Talent der Schalker setzte sich mit Antalyaspor gegen Hatayspor durch und besorgte kurz vor Schluss auch noch den 2:0-Endstand.

Di Santo vergibt Elfmeter

Davon konnte Franco Di Santo nur träumen. Gegen Besiktas Istanbul, bei denen Can Bozdogan über die volle Distanz auf der Bank saß, brachte er sich mit Göztepe zwar torlos bis ins Elfmeterschießen, dann versagten aber reihenweise die Nerven. Gleich als erster Schütze der Gäste scheiterte Di Santo selbst vom Punkt, Besiktas setzte sich mit 3:1 durch.

Ein alter Mannschaftskollege Di Santos teilt das gleiche Schicksal. Auch für Benjamin Stambouli und Adana Demirspor war die Pokalreise erst im Elfmeterschießen beendet. Der Sechser wurde allerdings bereits nach 63 Minuten ausgewechselt. Alanyaspor setzte sich mit 5:3 durch.

Grund zu feiern gab es dagegen für Alexander Merkel, der bereits für den VfL Bochum auflief, und Schalke-Leihgabe Hamza Mendyl. Die beiden setzten sich mit Gaziantep gegen Kasimpasa durch und warfen Ex-Duisburger Ahmet Engin aus dem Pokal.