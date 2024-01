Frauen: MSV Duisburg - nach Nationalspielerin kommt auch eine erfahrene Stürmerin

Das Tabellen-Schlusslicht der Frauen-Bundesliga, der MSV Duisburg, hat sich mit der nächsten Spielerin in diesem Winter verstärkt.

Lisa Josten wechselt von Werder Bremen zum Frauen-Bundesligisten MSV Duisburg.

Die 31-jährige Stürmerin kommt mit der Erfahrung von knapp 200 Erst- und Zweitliga-Einsätzen zum Meidericher Spielverein und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Hält der MSV die Klasse, verlängert sich der Kontrakt um ein weiteres Jahr. Das gilt auch für den Kontrakt von Verteidigerin Ingibjörg Sigurðardóttir. Die 56-malige Nationalspielerin Islands war vor wenigen Tagen als Neuzugang präsentiert worden.

Zehn Spiele, kein Sieg und nur zwei Punkte bei einem Torverhältnis von 6:32 Treffern - die Bilanz der Frauen des MSV Duisburg in der Fußball-Bundesliga ist verheerend. Die Zebra-Damen haben die wenigsten Tore geschossen und die meisten Buden kassiert. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt dennoch nur vier Punkte.

Stimmen zur Verpflichtung: Thomas Gerstner, Cheftrainer der MSV-Frauen, freut sich ähnlich wie bei Sigurðardóttir auch über die Verpflichtung von Josten: "Unbestritten, Lisa hat in ihrer Karriere häufig bewiesen: Sie kann Bundesliga! Nach dem Abgang von Julia Kappenberger ist sie genau die richtige Verstärkung in der Offensive. Wir hatten Lisa schon länger auf dem Zettel und sind uns sicher, dass sie uns in unserer Situation weiterhelfen wird."

"Ich liebe Endspiele. Das passt gut zur Mission Klassenerhalt. Ich freue mich in jedem einzelnen Spiel mit Emotionen und Leidenschaft an die Grenzen zu gehen, um am Ende das Ziel zu erreichen", sagt die 1,60 Meter große Josten, die in Gelsenkirchen geboren wurde und schon für Klubs wie VfL Bochum, SV Meppen, BV Cloppenburg und zuletzt SV Werder Bremen spielte.