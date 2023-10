Frauen: Schalke Erster, VfL Bochum Erster, BVB verliert Spitze, MSV mit 45-Meter-Tor

Viel los bei den Frauen: Die SGS Essen stolpert, der MSV kommt kunstvoll zum 2:2, der VfL mit einem Kantersieg, der BVB verspielt ein 2:0, der FC Schalke holt ein 0:2 auf.

Für die Frauen-Teams im Ruhrgebiet lief es nicht komplett rund. eine Übersicht

Frauen-Bundesliga

Hier gab es für die SGS Essen nach dem tollen Start mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt (2:0) den Dämpfer beim Aufsteiger RB Leipzig. Zwar brachte Natasha Kowalski Essen in Führung, doch danach traf RB drei Mal, die SGS kam kurz vor dem Abpfiff nur noch zum 2:3. Und nun warten die Bayern-Frauen auf die SGS.

Besser machte es der MSV Duisburg, der gegen den SC Freiburg kurios zu einem Zähler kam. Nach dem 0:9 zum Auftakt in Hoffenheim gab es nun ein 2:2 gegen die Breisgauer, der MSV kam erst in der 94. Minute zum Ausgleich. Und wie: Antonia Halverkamps traf in der Nachspielzeit aus rund 45 Metern. Ihre Bogenlampe ließ eine verdutzte Freiburg-Keeperin Julia Kassen zurück.

„Hut ab! Wenn man so kämpft, wie unsere Mädels gekämpft haben, dann ist es auch verdient, glücklich, aber verdient“, bilanzierte MSV-Coach Thomas Gerstner nach der Partie.

Regionalliga West

Hier hat der VfL Bochum seine Tabellenführung verteidigt. Und wie: Gegen den 1. FC Köln II gab es einen 8:0-Kantersieg. Bereits zur Pause stand es 6:0 - Dörte Hoppius traf drei Mal. Die Bochumer führten die Tabelle mit 15 Punkten nach fünf Spielen an. Es folgen der VFR SW Warbeyen und Fortuna Köln mit drei Zählern Rückstand.

Landesliga Westfalen 2

Die bisher so souveränen Damen von Borussia Dortmund haben ihre Tabellenführung verloren. Gegen Borussia Dröschede gab es trotz einer frühen 2:0-Führung nur ein 2:2. Das nutzte der TV Brechten (7:0 bei den SF Sümmern) aus und sprang auf Platz eins.

Landesliga Westfalen 3

Hier stehen die Frauen des FC Schalke 04 weiter an der Spitze. Bei Turo Darfeld gab es einen 5:2-Erfolg. Und wie beim BVB - gab es auch hier eine Wende im Spiel. Denn die S04-Damen lagen schnell mit 0:2 zurück.

Dann kam die Aufholjagd. Nathalie-Daniele Bollmann traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2. Nach der Pause drehte Schalke dann auf und kam durch die vier Tore von Celina Jürgens, die Torjägerliste mit elf Treffern anführt, zum Auswärtssieg.