VfL Bochum verpasst im Topspiel Sprung an die Spitze, bleibt aber im Rennen

Das Spitzenspiel der Frauen-Regionalliga West zwischen dem VfL Bochum und Ligaprimus Borussia Mönchengladbach endete 2:2. Beide Teams trennt nur ein Punkt im Aufstiegsrennen.

Durch den Punktgewinn im Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach sind die Frauen des VfL Bochum nach wie vor nur einen Zähler von der Tabellenführung in der Regionalliga West entfernt. Die Partie endete 2:2.

Zwar konnte Borussia Bocholt durch einen 2:1-Sieg an den Bochumerinnen vorbeiziehen. Da Bocholt jedoch auf die Beantragung der Zweitliga-Lizenz verzichtet hat, bleibt das Abrutschen auf den dritten Rang für die Blau-Weißen ohne Bedeutung. Wichtiger ist der Blick auf den SC Fortuna Köln. Die Mannschaft aus der Domstadt konnte ihre Partie gegen den FC Mönchengladbach ebenfalls gewinnen und ist jetzt punktemäßig gleichauf mit dem VfL.

Davon lässt sich das Team von Trainerin Kyra Malinowski aber nicht beeinflussen. „Nach oben hin hat sich an der Tabellensituation im Grunde nichts geändert. Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen, bei uns bleiben und nur auf unser Spiel schauen“, kündigte die Trainerin nach dem 2:2-Unentschieden gegen die Borussia aus Mönchengladbach an.

Mit dem Ergebnis des Spitzenspiels zeigte sich die 30-Jährige dementsprechend einigermaßen zufrieden. „Insgesamt geht das 2:2 in Ordnung. Unsere taktische Ausrichtung ist aufgegangen, insbesondere in der Defensivarbeit. Wir konnten unser tiefes Mittelfeldpressing wieder gut umsetzen. Nach dem frühen Rückstand haben wir die Fassung behalten, das war wichtig“, resümiert sie.

Bereits zwölf Zeigerumdrehungen nach Anpfiff musste die Mannschaft von der Castroper Straße den ersten Gegentreffer hinnehmen, konnte die Partie aber durch Tore von Pia Beyer in der 19. und Corinna Dubbel in der 29. Minute drehen. „Schade war dann, dass vor dem Halbzeitpfiff nach einem individuellen Fehler von uns noch der Ausgleichstreffer fiel“, berichtet Malinowski mit Blick auf das 2:2 in der 44. Minute.

Wir sind mit einigen Spielerinnen in Gesprächen. Allerdings ist es sowohl von Vereins- als auch Spielerinnenseite nicht so einfach, für die nächste Saison zu planen. Kyra Malinowski

Auch in der torlosen zweiten Hälfte wussten die Bochumerinnen zunächst zu überzeugen. „Mit Ausnahme der Schlussviertelstunde waren wir schneller und kompakter gegen den Ball als Gladbach. Leider mussten wir in der 74. Minute Janine Angrick auswechseln. Das war nicht geplant, aber sie hat einen Tritt auf den Knöchel abbekommen und musste verletzt runter. Wie lange sie uns letztendlich fehlen wird, ist noch nicht klar“, erklärt die Trainerin.

Das Personalthema hat ohnehin gerade Hochkonjunktur beim VfL, insbesondere mit Blick auf die kommende Spielzeit. "Wir sind mit einigen Spielerinnen in Gesprächen. Allerdings ist es sowohl von Vereins- als auch Spielerinnenseite nicht so einfach, für die nächste Saison zu planen. Ein Teil der Mannschaft hat die Ambitionen, zweite Bundesliga zu spielen. Aber da wir selbst bei Gewinn der Meisterschaft noch die Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Südwest für uns gestalten müssten, werden wir möglicherweise erst Mitte Juni Klarheit haben", zeigt sich Malinowski resigniert. Die Partien um den Klassensprung werden am 11. und 18. Juni ausgetragen.