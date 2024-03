Bezirksliga: Einspruch, weil Trainer auf Toilette eingesperrt war - so reagiert Verband

Für solche Geschichten liebt man den Amateurfußball. Ein Klo-Gate in Gütersloh, das es so noch nicht gegeben haben dürfte.

Wenn Sie glauben, dass Sie alles schon erlebt haben in der Welt des Fußballs, dann warten Sie diesen Fall ab. Den dürfte es so noch nicht gegeben haben.

Wir schreiben den 18. Februar 2024 in der Bezirksliga Westfalen, Staffel 2. Die U23 des FC Gütersloh hat vor 25 Zuschauern das Heimspiel gegen VfB Fichte Bielefeld vor der Brust.

So weit, so gut: Gütersloh kämpft um den Aufstieg in die Landesliga, Fichte Bielefeld ist Letzter, der Abstieg in die Kreisliga A droht. Am Ende steht es 4:1 für den Favoriten, der bereits zur Pause 2:1 führte.

Doch jetzt wird es kurios: Denn Fichte musste die 2. Halbzeit ohne Trainer Jan Kubovic auskommen. Der musste in der Pause auf das stille Örtchen, dort kam er aber nicht mehr herunter. Warum? Das Schloss klemmte und der Coach war knapp eine Stunde gefangen.

Die Folge: Fichte legte Einspruch gegen die Wertung der Partie ein. Auf der Homepage der Bielefelder begründete Fichtes Fußball-Abteilungsleiter Jobst Hölzenbein: „Ob der Einspruch erfolgreich ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber weiß ist, dass wir ohne Jan in der zweiten Halbzeit kopf- und führungslos waren. Was uns an der ganzen Sache mit unserem eingesperrten Jan nervt, ist die Passivität des FC Gütersloh. Irgendwann habe ich dann aus Richtung der Grillbude mal jemanden mit einem Schraubendreher und einem Hammer kommen sehen. Aber schlussendlich wurde die Tür wohl eingetreten. Das hätte man auch schon in der Halbzeit machen können.“

Die Fehlfunktion der Toilettentürverriegelung ist nicht dem FC Gütersloh anzulasten Urteilsspruch

Dem Schiedsrichter war die Lage demnach bekannt, er habe auf die Fortsetzung der Begegnung gepocht. Nun kam das Urteil vom Verband. Und danach kann der FC Gütersloh aufatmen. Denn der Einspruch wurde abgeschmettert.

Dem FCG kann keine schwerwiegende Pflichtverletzung nachgewiesen werden. In dem Urteil heißt es: "Die Fehlfunktion der Toilettentürverriegelung ist nicht dem FC Gütersloh anzulasten."

Ob die Bielefelder Einspruch einlegen, das ist nicht bekannt. Klar ist nur: Sollte es doch noch ein Wiederholungsspiel oder Ähnliches geben, dann ohne Kubovic. Denn der ist, nachdem er die Mannschaft nur zwei Partien lang betreute, mittlerweile kein Trainer mehr bei Fichte.

Er hat eine andere Aufgabe übernommen, wie einer Mitteilung des Klubs zu entnehmen ist. Hier heißt es: „Ferhat Kilinc übernimmt, da er aufgrund einer Sperre im Jugendfußball aktuell nicht helfen kann und die Zukunftsakademie drei Mannschaften im Rennen um den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse hat. Da wird Jan Kubovic jetzt gebraucht. Er hat als verantwortlicher Jugenddirektor auch da eine große Aufgabe mit seinen Mitstreitern zu erfüllen, um vielleicht am Ende der Saison auch dort erfolgreich zu sein.“