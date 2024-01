Blau-Gelb Überruhr: Das große Ziel - Landesliga-Aufstieg zum 50. Vereinsjubiläum

Der FC Blau-Gelb Überruhr will sich in dieser Saison einen großen Traum verwirklichen: Landesliga-Aufstieg zum 50. Vereinsjubiläum.

Vier Punkte ist das große Ziel Landesliga-Aufstieg zur Winterpause für den FC Blau-Gelb Überruhr entfernt. Aktuell liefern sich die Essener mit den Duisburgern vom SV Genc Osman ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein.

In der Rückrunde will Überruhrs Trainer Murat Aksoy mit einem Team dann die Überholspur nehmen und am Landesliga-Absteiger Genc Osman vorbeiziehen, um dann zur Saison 2026/2025 in der sechsthöchsten Spielklasse vertreten zu sein. Der Landesliga-Aufstieg zum 50. Vereinsjubiläum ist das große Ziel des FC Blau-Gelb Überruhr von 1974.

Murat Aksoy über...

... die abgelaufene Hinrunde des FC Blau-Gelb Überruhr: "Wenn man die Punkteausbeute in Betracht zieht, dann muss man mit 42 Zähler zufrieden sein. Das sind wir auch. Aber die vier verlorenen Punkte in Spielen wie gegen Tusem Essen oder SV Burgaltendorf tun einfach weh und fehlen. Wenn wir diese noch auf unserer Habenseite hätten, dann wäre es eine überragende Serie gewesen, jetzt war es eben nur eine sehr gute Hinrunde."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der 2:1-Derbysieg gegen den SV Burgaltendorf kurz vor der Winterpause war schon schön und auch eine Revanche für das bittere 3:3-Unentschieden im Hinspiel. Aber das beste Spiel haben wir in dieser Saison gegen den SC Werden-Heidhausen absolviert. Das war wirklich ein bärenstarker Auftritt, nahe an der Perfektion für unsere Möglichkeiten."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war das 3:3 gegen Burgaltendorf. Wir führen mit 3:1 bis zur 85. Minute und sind in Überzahl - und wie endet das Spiel? 3:3! Das war natürlich äußerst bitter und eine gefühlte Niederlage."

... die Ziele für das Jahr 2024: "Unser Ziel ist es definitiv da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben und natürlich den Anschluss zu Genc Osman nicht zu verlieren. Die Hallen-Winterrunde genießt bei uns keine Priorität. Wir wollen alles dafür tun, dass Blau-Gelb Überruhr zu seinem 50. Vereinsjubiläum in die Landesliga aufsteigt."