Bezirksliga 5 - Alstadens Steinmetz: "Wir haben für Schlagzeilen gesorgt"

Nach dem Pokalaus will dSW Alstaden in der Bezirksliga 5 wieder oben angreifen. RevierSport hat mit Spielertrainer Raphael Steinmetz gesprochen.

In der Bezirksliga 5 will Schwarz-Weiß Alstaden oben angreifen, auch wenn ein Blick auf die Tabelle das nicht vermuten lässt. Mit 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer VfB Bottrop stehen die Oberhausener aktuell auf Rang sechs. In den letzten sieben Ligapartien konnte Alstaden nur einen Sieg erzielen. Nun stehen SW Alstaden zwei spielfreie Wochenenden bevor. Danach wollen sie wieder angreifen.

Im Niederrheinpokal musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Raphael Steinmetz gegen den SSVg Velbert knapp geschlagen geben (1:2). Nachdem der Bezirksligist bis zur 79. Minute in Führung war, kassierten sie in der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer. Zuvor gelang Alstaden die Sensation, man warf den Regionalligisten Wuppertaler SV aus dem Wettbewerb.

RevierSport hat mit Steinmetz gesprochen: Der 29-Jährige erzielte in der Bezirksliga 5 bereits 18 Tore und führt die Torschützenliste mit großem Abstand an.

Raphael Steinmetz (29) über…

... die letzten zwei verlorenen Ligapartien und die Zeit bis zur Winterpause:

Die Pokalwochen haben uns viel abverlangt. Dann hatten wir viele gesperrte Spieler, auch jetzt am Sonntag gegen Rheinland Hamborn. Dazu gab es viele kleinliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns. Jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen die Punkte zu holen. Wir haben jetzt zwei spielfreie Wochenenden und da können wir uns alle mal ein bisschen regenerieren und dann wieder angreifen. Bis zur Winterpause wollen wir die höchstmögliche Anzahl an Punkten erreichen. Wir wollen auf jeden Fall die oberen Gegner ärgern.

... die Gründe für den aktuellen Tabellenplatz:

Wir versuchen immer viel zu rotieren, sodass jeder auf seine Spielzeit kommt. Das machen andere nicht. Bei uns bekommen gerade viele junge Spieler, auch A-Jugend Spieler, die Chance, zu zeigen, was sie können. Wir kennen die Stärke unserer Mannschaft. Wenn man sieht, wie viel wir rotieren und wie viele junge Spieler die Chance auf dem Platz bekommen, dann werden wir in den nächsten Wochen Punkte ohne Ende sammeln.

... über das knappe Aus im Niederrheinpokal:

Wir können definitiv stolz sein. Das hat keine Mannschaft geschafft. Klar, der VfR Fischeln ist als Bezirksligist auch so weit gekommen, hatte jetzt aber nicht so einen Brocken wie Wuppertal oder Velbert. Wir haben gegen Wuppertal gewonnen, die sind drei Ligen über uns. Auch Velbert hatten wir am Rande einer Niederlage. Das zeigt dann natürlich die Qualität, die die Mannschaft hat. Da sieht man, dass wir von der Taktik und von der Qualität auf einem hohen Niveau sind. Wir haben für Schlagzeilen gesorgt und sind weiterhin auf einem guten Weg.

... über seine Verletzung, wegen der er eigentlich pausieren wollte:

Ich habe am Wochenende trotzdem angezogen und bei der Zweiten und direkt danach bei der Ersten mitgespielt. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen dem Verein bei. Die Zweite hatte ein sehr wichtiges Spiel gegen den Abstieg. In der Ersten haben wir zu Beginn einen A-Jugend-Spieler spielen lassen, der dann Samstag schon 90 Minuten gespielt hat. Als er dann nicht mehr konnte, bin ich für ihn rein gekommen. Es gibt Spieler, die einfach beißen. Dann gibt es aber auch andere, die bei jeder Kleinigkeit ausfallen. Ich bin nicht der Typ, das war ich früher schon nicht. Ich habe wenig Verletzungs-Auszeiten. Dementsprechend habe ich gebissen und werde das am Wochenende auch wieder bei der Zweiten tun."