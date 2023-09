Bezirksligist SuS Haarzopf ist nach dem Aufstieg auf Kurs. Acht der 16 Saisontore wurden von einem einzigen Spieler erzielt.

Fünf Spiele, neun Punkte: SuS Haarzopf hat als Aufsteiger in der Bezirksliga einen guten Saisonstart hingelegt und steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Alle drei Heimspiele konnten bisher gewonnen werden, so auch am vergangenen Sonntag gegen Duisburg 08 (3:1). Auswärts schaffte es Haarzopf dagegen nicht, den Schwung mitzunehmen. Sowohl beim Spitzenreiter Blau-Gelb Überruhr (2:5), aber auch bei Mülheim 07 (3:4) setzte es jeweils eine Pleite.

Sportchef Friedhelm Ingenhag zog ein insgesamt positives Resümee zum Saisonstart: "Wir sind mit neun Punkten zufrieden. Fairerweise muss man sagen, dass wir in Überruhr chancenlos waren. Da haben wir völlig verdient verloren. In Mülheim hätten wir dagegen mindestens Unentschieden spielen müssen. Wichtig ist aber, dass wir in dieser schwierigen Bezirksliga richtig angekommen sind."

Einer der Garanten für die gute Stimmung rund um den Haarzopfer Föhrenweg ist Neuzugang Jamal Daniel Werner. Der Mittelstürmer wechselte im Sommer vom Kreisligisten FSV Kettwig nach Haarzopf und erzielte in den ersten fünf Partien satte acht Treffer, darunter zwei Dreierpacks. Es ist keine große Überraschung, dass Werner damit der Top-Torjäger seines Klubs ist. Er war bislang für 50 Prozent der Haarzopfer Tore direkt verantwortlich – eine tolle Quote.

Vor der Saison hatte wohl niemand damit gerechnet, dass der Angreifer auf Anhieb so gut einschlagen würde. Der 67-jährige Ingenhag freut sich über die bisherige Entdeckung der noch jungen Spielzeit:

"Im Winter war eigentlich schon klar, dass er im Sommer vom FSV Kettwig zu uns wechseln würde. Es gab dann aber Disharmonien. Er hatte sich deshalb im Januar in Kettwig abgemeldet und konnte dann ein halbes Jahr kaum spielen, sondern nur trainieren. Es ist schon erstaunlich, dass er im jungen Alter jetzt so eingeschlagen ist. Er ist ein großes Talent und hat einen unheimlich guten Abschluss sowie den richtigen Torriecher. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Unser Trainer Marco Guglielmi wird ihn mit Sicherheit weiter entwickeln, denn er hat definitiv auch noch Luft nach oben."