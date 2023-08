Bezirksliga: Ex-Profi schießt sieben Tore - Kanoglu und Bottrop marschieren weiter

In der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein fanden am Freitagabend (19. August) vier Spiele statt. Und es fielen satte 24 Treffer!

Die meisten der insgesamt 24 Tore in den vier Freitags-Begegnungen der Bezirksliga Staffel 5 am Niederrhein fielen in Oberhausen.

Schwarz-Weiss Alstaden vermöbelte MTV Union Hamborn mit 11:1 und zeigte die vom Trainer geforderte Reaktion auf das 0:4 zum Auftakt beim VfB Bottrop.

"Wir haben sechs Wechsel im Vergleich zur ersten Elf in Bottrop vorgenommen. Bis zur 1:0-Führung sah das auch nicht so gut aus. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Dann platzte aber der Knoten und wir haben den Gegner beherrscht. Das war eine gute Leistung", lobte Spielertrainer Raphael Steinmetz.

Der Ex-Profi - 194 Regionalligaspiele, 52 Tore und 29 Vorlagen für Rot-Weiß Oberhausen - fehlte noch am 1. Spieltag in Bottrop und war gegen Hamborn umso heißer. Sieben Tore erzielte der 29-Jährige. "Das war schon ganz okay (lacht). Ich glaube, dass mir das noch nie im Seniorenbereich gelungen ist", freute sich Steinmetz. Zudem waren Aaron Langen, Alexander Kotz, Rene Biskup und Sven Konarski für Alstaden erfolgreich. Das zwischenzeitliche 1:6 aus Sicht der Hamborner erzielte Kai-Stefan Neul.

Der VfB Bottrop zeigte sich am Freitagabend auch wieder gut in Form. Wie schon gegen Alstaden meisterte der Landesliga-Absteiger auch die Hürde Sportfreunde Königshardt problemlos. Die Mannschaft um den überragenden Kapitän Kudret Kanoglu, der zwei Treffer erzielte, gewann 6:0 in Königshardt. "Das Lob gebührt dem Team. Es macht zurzeit einfach unglaublichen Spaß mit diesen Jungs zusammenzuspielen. Wir sind eine echte Einheit und freuen uns auf jedes Training und jedes Spiel. So kann es gerne weiter gehen. Wir schauen nur von Woche zu Woche. Was in ein paar Monaten sein wird, interessiert uns nicht", meint Kanoglu, der einst auch in der Türkei als Profi aktiv war.

Neben Kanoglu trugen sich auch Delowan Nawzad (2), Emre Köksal und Nusret Miyanyedi in die VfB-Torschützenliste ein.

Desweiteren gewann am Freitagabend Rheinland Hamborn mit 1:0 (Torschütze: Erkut Ay) gegen Aufsteiger SuS 21 Oberhausen und die Spvgg. Sterkrade 06/07 besiegte den TV Jahn Hiesfeld mit 3:2. Für Sterkrade trafen Damian Vergaara Schlotz, Gerrit Kriegisch und Sverre Müller. Für Hiesfeld waren Laurenz Hübinger und Moritz Rissel erfolgreich.