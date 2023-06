Bezirksliga: Duisburger Klub angelt sich 172-maligen Oberligaspieler

Nach dem Landesliga-Klassenerhalt der Spielvereinigung Sterkrade-Nord verabschiedete sich der Kapitän. Nun ist auch sein neues Ziel bekannt.

Nach rund zwei Jahren verlässt Oguzhan Cuhaci die Spielvereinigung Sterkrade-Nord.

"Ich suche eine neue Herausforderung, ob das als Spieler, spielender Trainer oder Co-Trainer sein wird, weiß ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall etwas Neues ausprobieren und wieder Spaß am Fußball bekommen", erklärte der 172-malige Oberligaspieler noch vor rund drei Wochen gegenüber RevierSport.

Nun ist bekannt, wohin es den erfahrenen 32-jährigen Offensivspieler zieht. Er wechselt zum Landesliga-Absteiger SV Genc Osman nach Duisburg. "Ich kenne Ilyas Basol schon sehr lange. Er hat mir immer wieder mal gesagt, dass irgendwann die Zeit kommen wird, in der wir zusammenarbeiten. Jetzt ist es der Fall. Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel beim SV Genc Osman", erklärt Cuhaci.

Cuhaci, der für Klubs wie Homberg, Hamborn, Sterkrade-Nord und FSV Duisburg in der 5. Liga spielte, war auch der unkomplizierte Weg nach Hause sehr wichtig. "Ich wohne in Dinslaken, bin Papa geworden und da ist es klar, dass ich keine 50 Kilometer zum Training mehr fahren möchte. Jetzt werden es zur Platzanlage des SV Genc Osman gute zehn Kilometer sein. Da kann ich echt nicht meckern", sagt Cuhaci.

In der neuen Saison wird es für den bisherigen Sechstligisten nun in der Bezirksliga weitergehen. Wahrscheinlich sogar in einer 20er Staffel. Cuhaci: "Da müssen wir erst einmal zusehen, dass wir in der Liga ankommen und einen guten Start erwischen. Wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Mannschaft beisammen. Aber das haben auch die anderen Teams. Ich will jetzt an dieser Stelle nichts herausposaunen, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich ein ambitionierter Spieler bin und sicherlich nicht um den 10. Tabellenplatz spielen will. Wir werden sehen, was am Ende für uns möglich ist. Erst einmal müssen wir eine gute Vorbereitung absolvieren."