SV Vestia Disteln: Hertener Klub feiert fast perfekten Landesliga-Aufstieg

Der SV Vestia Disteln hat am vergangenen Spieltag in der Bezirkliga Westfalen 9 den Landesliga-Aufstieg so gut wie sicher gemacht. Es wurde bereits ausgiebig gefeiert.

Der 30. Spieltag in der Bezirksliga Westfalen 9 brachte die voraussichtliche Entscheidung im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga: Der SV Vestia Disteln feierte nach einem 5:0-Heimsieg und einer Niederlage des direkten Kontrahenten FC Marl den fast sicheren Gang in die höhere Spielklasse.

Rein rechnerisch ist der Aufstieg bei sechs Punkten Vorsprung mit zwei verbleibenden Spielen zwar noch nicht sicher, allerdings ist das Torverhältnis des SV um ganze 37 Treffer besser. Mit einem Punkt in der nächsten Ligapartie gegen den Konkurrenten FC Marl kann dann auch rechnerisch der Aufstieg gesichert werden. Danach spielen die Hertener noch am letzten Spieltag der Saison gegen Viktoria Resse.

Gefeiert wurde auf jeden Fall bereits nach dem Spiel, wie der Teamchef und Co-Trainer von Disteln, Martin Schmidt, erzählt: "Wir haben nicht damit gerechnet, heute schon den Aufstieg feiern zu können. Die Niederlage von Marl kam für uns überraschend, aber spontane Feiern sind sowieso die schönsten. Das ein oder andere Bier wurde auch getrunken. Die Jungs wollen jetzt noch eine spontane Aufstiegsfahrt nach der Saison planen."

Einen hohen Anteil an der herausragenden Saison hat auch Spielertrainer Daniel Koseler. Der 27-Jährige wurde in der Vergangenheit A-Junioren-Meister mit dem FC Schalke 04 und spielte dort mit Profis wie Leroy Sane und Thilo Kehrer in einer Mannschaft. "Daniel ist ein absoluter Glücksgriff für den Verein. Er ist sehr ehrgeizig und lebt für den Verein, man sieht bei ihm auf jeden Fall die Norbert Elgert-Schule", schwärmt Schmidt. Auch in der kommenden Spielzeit wird Koseler an der Seitenlinie stehen.

Mit 151 Saisontreffern nach 30 Spielen ist die Offensive der Hertener mit Abstand die Stärkste der Liga. Umso erfreulicher für den SV, dass gleich alle Torjäger, darunter der 50-Tore-Mann Philipp Müller, auch in der neuen Saison für Disteln auflaufen werden. Bis auf Torwart Felix Marx bleiben sogar alle Spieler des aktuellen Kaders erhalten. "Das spricht für den Teamgeist in der Truppe, wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft", betont der Teamchef.

Für die neue Saison, die die Hertener wahrscheinlich in der Landesliga spielen werden, sind bereits die ersten Neuverpflichtungen bekannt. Vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel wechseln Johannes Engel und Marvin Piechottka nach Herten. Zudem stehen Fabian Lohmeyer und Luis Barlage (beide SF Stuckenbusch) in der kommenden Spielzeit beim SV unter Vertrag. Teamchef Schmidt sieht seine Mannschaft gewappnet für die Landesliga, lediglich einen weiteren Torhüter möchte er noch verpflichten.