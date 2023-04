Mülheimer SV 07: Fünferpack! Ellmann will jetzt mehr - "Wollen Speldorf ärgern"

Der Mülheimer SV 07 träumt weiter von der Landesliga. Dafür ist auch ein Sieg am kommenden Sonntag im Spitzenspiel beim Duisburger FV 08 Pflicht.

Nach einer zweiwöchigen Spielpause meldete sich der Mülheimer SV 07 am vergangenen Wochenende treffsicher zurück.

Mit 13:1 bezwang der MSV im Bezirksliga-Duell Abstiegskandidat TuS Buschhausen. Gegen die Oberhausener erwischte allen voran Marvin Ellmann einen Sahnetag.

Der 07-Torjäger war gleich fünfmal erfolgreich und steht jetzt mit Raphael Steinmetz (SW Alstaden) an der Spitze der Torjägerliste der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein. Beide stehen bei 30 Treffern nach 24 Spieltagen. "Die Tore bedeuten mir schon etwas, schließlich bin ich Stürmer. Ich habe ja auch schon vor einigen Wochen im RevierSport betont, dass ich gerne Steinmetz ein- und überholen würde. Jetzt schauen wir mal, wer den längeren Atem und den besseren Endspurt hat", sagt Ellmann mit einem Augenzwinkern.

Viel wichtiger als die Torjägerkanone wäre dem 35-jährigen Stürmer, der seinen zweiten Fünferpack der Karriere erzielte (einst gelangen Ellmann fünf Tore beim 5:4-Oberliga-Sieg des ETB SW Essen gegen die Sportfreunde Baumberg, Anm. d. Red.), der Aufstieg. Den Sprung in die Landesliga haben Ellmann und Co. noch nicht abgehakt.

"Das 0:2 vor zwei Wochen bei Sterkrade hat echt wehgetan. Da waren wir einfach zu dumm. Sonst wären wir jetzt auf zwei Punkte dran. Aber wir haben noch sechs Spieltage. Ich bin schon so lange dabei und habe alles im Fußball miterlebt. Es kommt manchmal zu sehr verrückten Ergebnissen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir am Sonntag beim Zweiten Duisburger FV 08 gewinnen und dann von Spiel zu Spiel denken. Das sind jetzt nur noch Endspiele", betont Ellmann vor dem Duell in Duisburg (Sonntag, 23. April, 15 Uhr).