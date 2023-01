Bezirksliga: 11 Neue! Großer Umbruch beim DSV 1900

Das kommt in der Winterpause sehr selten vor: Der Duisburger SV 1900 hat gleich elf neue Spieler vorgestellt.

Der Umbruch beim Duisburger SV 1900 ist weiterhin in vollem Gange. Und wie!

Nachdem sich die sportliche Leitung, das Trainerteam der 1. Mannschaft und die komplette 2. Mannschaft bereits Ende des letzten Jahres neu aufgestellt haben - RevierSport berichtete - wurde fleißig am Kader des Bezirksliga-Teams gearbeitet.

"Nach vielen intensiven und erfolgreichen Gesprächen stehen letztendlich elf neue Spieler im Aufgebot der 1. Mannschaft. Ein großer Fokus, um sich von den ungemütlichen Plätzen in der Tabelle zu befreien, wurde unter anderem auf Erfahrung und Ehrgeiz jedes einzelnen Spielers gelegt", heißt es von Seiten der DSV-Verantwortlichen.

Namentlich wechseln die folgenden Spieler ab dem 1. Januar 2023 zum DSV:

David Römer (BW Mintard), Thomas Kirsch, Pascal Schmitt (beide Viktoria Buchholz), Jason Wendt (TuRa 88), Yildiray Yarar, Kadil Abdulkhaliq Yosif (beide Rhenania Hamborn), Kevin Hesse (Rheinland Hamborn), Nick Falkenstein (VFVB Ruhrort-Laar), Marcel Krause (SV Wanheim), Ruto Ohnishi (DV Solingen) und Marcel Vogel (Sterkrade Nord).

Auch einige Abgänge gab der DSV 1900 bekannt. In der Pressemitteilung heißt es: "Leider muss man sich bei Umbrüchen oftmals von einigen Spielern verabschieden. Besonderes Dankeschön gilt hierbei den Spielern Quassim El Harrouyi und Marc-Aime Rigione, welche sich dazu bereit erklärt haben, sich über die 2. Mannschaft des DSV erneut zu empfehlen. Bei allen weiteren, die sich dazu entschieden haben den DSV zu verlassen, möchten wir uns an dieser Stelle ebenfalls noch einmal für den Einsatz bedanken und wünschen für die Zukunft alles Gute."

Die Duisburger liegen nach 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz und wollen in der Restrunde den Fall in die Kreisliga A verhindern. Zur Erinnerung: Der DSV 1900 war erst in der vergangenen Spielzeit aus der Landesliga abgestiegen und befindet sich nun wieder im Schlamassel.