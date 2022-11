Oberhausen: Ehemaliger Oberligaspieler wird Trainer beim Möllmann-Klub

Der Bezirksligist SC 1920 Oberhausen hat einen neuen Trainer und damit Nachfolger für den zurückgetretenen Riad Jabeur vorgestellt.

Vor wenigen Wochen hat Riad Jabeur sein Traineramt beim SC 1920 Oberhausen zur Verfügung gestellt. Nach Diskrepanzen mit der Mannschaft - RevierSport berichtete - warf Jabeur das Handtuch.

Nun haben SC-1920-Klubboss Thorsten Möllmann und Jabeur, der als Sportlicher Leiter für die Oberhausener weiterarbeitet, einen neuen Trainer gefunden.

Calogero Cavaleri ist neuer Chefcoach an der Mellinghofer Straße und wird schon am Sonntag im Heimspiel gegen GSG Duisburg (Sonntag, 14.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. Cavaleri war zuletzt in Gelsenkirchen beim SC Hassel tätig und trainierte dort in der Bezirksliga.

Der 42-jährige Familienvater besitzt die B-Lizenz und war als Spieler einst in der Oberliga aktiv. Für den 1. FC Wülfrath absolvierte der gebürtige Italiener 29 Oberligaspiele.

"Er hat uns mit seinem Auftreten, seinem Vorhaben bei uns überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Calogero", sagt SC-1920-Sportchef Jabeur gegenüber RevierSport. Cavaleri leitete bereits am Freitag seine erste Einheit als SC-Coach.

Gut möglich, dass Cavaleri in der Winterpause auch neue Spieler bekommt. Jabeur erklärt: "Wir schauen uns jetzt die Begegnungen bis zum Winter genau an und werden dann entscheiden, ob wir noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden."

Bis zur Winterpause geht es für Neu-Trainer Cavaleri mit dem SC 1920 Oberhausen noch gegen GSG Duisburg, Adler Osterfeld, TuS Mündelheim, Duisburger SV 1900 und Spitzenreiter VfB Speldorf.

Der Spielclub 1920 rangiert aktuell auf dem 6. Tabellenplatz und hat neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfB Speldorf.