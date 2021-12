BL NR 8: VfB Bottrop - Aufstiegsfavorit und Herbstmeister

Der VfB Bottrop geht als Tabellenführer in der Bezirksliga Niederrhein 8 in die Winterpause. Den Platz an der Sonne will der Favorit auch nicht mehr hergeben.

Seit dem ersten Spieltag verlor der VfR Bottrop kein Spiel mehr bis zur Winterpause. Der Ligaprimus will in die Landesliga. Trainer Patrick Wojwod zieht ein Fazit der bisherigen Saison und erklärt den Aufstiegsplan des Bezirksligisten. Patrick Wojwod über die Hinrunde und die Tabellenführung: „Von den Ergebnissen her war das natürlich eine gute Hinrunde von uns. Zudem darf man den ersten Spieltag eigentlich nicht voll bewerten, nach unserer komplizierten Vorbereitung und der personellen Situation zu diesem Zeitpunkt. Umso erfreulicher ist es, dass wir seitdem ungeschlagen geblieben sind. Jetzt gehen wir als Tabellenführer in die Pause. Und da oben wollen wir auch bleiben, was denn sonst? Letzte Saison wurde uns der Aufstieg meiner Meinung nach weggenommen, das Jahr davor mit dem Abbruch war eine andere Situation. Wir haben uns den Aufstieg verdient. Das werden wir in der Rückrunde auch weiter zeigen. Wir schauen sowieso nur auf uns, was die anderen machen, spielt keine Rolle. Auch die Position als Gejagter gefällt uns. Wir können mit diesem positiven Druck gut umgehen und haben alles selbst in der Hand. Ein Grund, warum wir oben stehen ist mit Sicherheit auch, dass wir unsere Hausaufgaben gegen die vermeintlich kleineren Teams machen. Wir gewinnen die Spiele auch mal knapp, aber danach fragt hinterher keiner mehr.“ …über personelle Veränderungen in der Winterpause „Aktuell gibt es noch nichts Konkretes. Es kann sein, dass uns vielleicht noch ein oder zwei Spieler aufgrund mangelnder Spielzeit verlassen werden. Aber auch darauf sind wir vorbereitet. Wir haben einen breiten Kader und beobachten den Markt weiterhin aufmerksam.“ ...über den Winterfahrplan „Am 17. Januar geht bei uns die Vorbereitung los. Für den ersten Tag habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Da werde ich ein Brain-Storming mit den Jungs durchführen. Da wollen wir gemeinsam überlegen, welche Ziele wir haben, wo wir hinwollen und wie wir das als Team schaffen können. Ich bin gespannt, wie die Maßnahme ankommen wird.“ …über die Ziele für 2022 „Natürlich der Aufstieg in die Landesliga. Wir sind Tabellenführer und wollen das auch bleiben bis zum Ende. In den ersten Spieltagen nach der Winterpause geht es direkt gegen die Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Da kann man direkt sehen, wo man steht.“

