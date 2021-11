Gelsenkirchen: Westfalia tauscht gleich zwei Trainer aus

Bezirksliga Westfalen 9 SW Röllinghausen holt sich Packung ab

Mit 1:5 verlor Schwarz-Weiß Röllinghausen am vergangenen Sonntag deutlich gegen Westfalia Gelsenkirchen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. W. Gelsenkirchen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.