Bottrop-Derby: Kanoglu erzielt Sechserpack bei Lorenz-Debüt

Rhenania Bottrop schlägt den FC Bottrop im Bezirksliga-Derby souverän mit 13:0. Überragender Mann des Spiels: Samet Kanoglu mit sechs Treffern.

Mit 13:0 gewann Rhenania Bottrop in der Bezirksliga Niederrhein 8 gegen den Tabellenfünften vom FC Bottrop. Dabei ging Rhenania nur mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Für Stürmer Samet Kanoglu war die Rote Karte gegen den FC in der 35. Minute der ausschlaggebende Punkt: „Man hat gemerkt, dass wir zu Beginn sehr zurückhaltend waren, auch wegen des Trainerwechsels. Da hat man bei dem ein oder anderen gesehen, dass er noch Selbstbewusstsein tanken musste. In der Halbzeit hat der Trainer ein paar Sachen angesprochen, dass wir uns mehr trauen sollen, mehr nach vorne spielen sollen.“

Die Forderungen von Neu-Coach Stefan Lorenz setzte die Mannschaft sofort um. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff fiel der dritte Treffer, fünf Minuten später der vierte. „Dann hatte der FC Bottrop keine Chance und ich denke, auch keine Lust mehr.“

Kanoglu mit Sechserpack

Kanoglu erzielte im Derby seine Saisontore sieben bis zwölf. „Das war schon ein gelungener Tag, die sechs Tore waren gut für mich. Mit Stefan Lorenz habe ich in der Jugend schon zusammengearbeitet. Ich weiß, worauf er Wert legt und das tut mir gut.“

Für Lorenz, Ex-Profi bei Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV, war es das erste Spiel als Trainer des Bezirksligisten. Kanoglu ist begeistert von seinem neuen ehemaligen Coach: „Man merkt, dass er schon höher trainiert und gespielt hat. Ihm ist es wichtig, dass im Training viel Feuer drin ist, er spielt viel Power-Play nach vorne und das lässt er uns auch merken. Er ist definitiv keiner, der hintenrum spielt. Man merkt im Training, dass der ein oder andere viel motivierter ist.“

Landesliga-Aufstieg als Ziel

Rhenania Bottrop steht mit 25 Punkten aus zwölf Spielen auf Platz drei der Bezirksliga Niederrhein 8. Der Rückstand auf den Ersten, VfB Bottrop, beträgt vier Punkte. Der Stürmer sieht einen Aufstieg in die Landesliga als realistisch: „Potential haben wir. Ich möchte auf jeden Fall in die Landesliga aufsteigen. Vier Punkte sind gar nichts. Deswegen wir sind noch dabei und wollen nochmal ganz oben angreifen. Natürlich wird nicht jedes Spiel so souverän ausgehen wie am Sonntag.“

Tabellenführer VfB Bottrop ist Kanoglus Ex-Klub. Er weiß um die Stärken des Vereins: „Sie haben gute, erfahrene Spieler. Auch mein Bruder Kudret spielt da. Das macht schon einiges aus. Bei uns hat das in den letzten Wochen teilweise gefehlt. Aber auch der VfB wird Punkte liegen lassen, die Saison ist noch lang. Wenn wir so weitermachen wie gestern, mit Ehrgeiz und Wille, dann müsste da was drin sein.“