Ayhan-Wechsel perfekt: Emotionales Video

Der Wechsel von Kaan Ayhan zu Galatasaray Istanbul ist perfekt. In einem emotionalen Video spricht Ayhan über seinen Wechsel.

Der Wechsel von Kaan Ayhan vom italienischen Erstligisten US Sassuolo zu Galatasaray Istanbul ist perfekt. "Ich bin sehr glücklich", strahlte Ayhan nach seiner Vertragsunterschrift in die Kamera des vereinseigenen Yotube-Kanals. Zusammen mit seiner Ehefrau und seiner kleinen Tochter posierte er für die Kameras.

Wie viele andere habe auch er in den vergangenen Tagen die Nachrichten über ihn gelesen und habe es kaum erwarten können, bis der Transfer über die Bühne gebracht worden sei. "Ich habe auf diesen Tag gewartet", sagte er. "So Gott will, ist es sowohl für mich, als auch für den Verein ein guter Tag."

Bereits in zwei Tagen darf er im Spiel gegen Ümraniyespor zum ersten Mal die Heimspiel-Atmosphäre genießen. "Wir werden sehr große Erfolge miteinander feiern. Ich kann es kaum erwarten, meine Mitspieler und die Zuschauer zu erleben."

Dazu gab es ein zweites Video, in dem wohl Ayhan auch als kleiner Junge im Trikot von Galtasaray Istanbul in einem Stadion zu sehen ist. Somit dürfte für Ayhan, der sich immer auch als Schalke-Fan bezeichnet hat, auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen.





Kaan Ayhan ist in Gelsenkirchen geboren und hat seit seinem fünften Lebensjahr für den FC Schalke 04 gespielt. 2012 feierte er mit den A-Junioren als Kapitän den Deutschen Meistertitel. Später wechselte er zu Eintracht Frankfurt, dann zu Fortuna Düsseldorf. Im Sommer 2021 erfolgte für den inzwischen 28-Jährigen türkischen Nationalspieler der Wechsel nach Italien.

Nun ist er bis zum Saisonende beim Tabellenführer der Süper Lig unter Vertrag. Galatasaray überweist dafür 400.000 Euro an US Sassuolo. Zudem gibt es eine Kaufoption für 2,8 Millionen Euro. Ayhan erhält bis zum Ende der Saison ein Gehalt von 465.000 Euro. Das teilte der Verein in einer Börsenmitteilung mit.

Auch Kaans Bruder Mertcan spielt seit 2014 beim S04 und wurde im vergangenen Jahr Deutscher Meister mit der U17. Sein Vertrag bei den Knappen läuft noch bis zum Sommer 2023. Auch ihn gab es schon Gerücjte um einen Wechsel. Zuletzt hatte Kaan Ayhan betont, er würde gerne gegen Ende der Karriere mit seinem Bruder zusammenspielen. Aber ob das bei Schalke 04 sein wird oder vielleicht doch bei Galatasaray Istanbul? Ende offen.