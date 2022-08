RWO: Das sagt Sommers zum Fehlstart von Rot-Weiss Essen

Mit einem Punkt und elf Gegentoren hat Rot-Weiss Essen in der 3. Liga einen Fehlstart hingelegt. Das sagt RWOs Vorstandsvorsitzender Hajo Sommers dazu.

Nach drei Spielen ist Rot-Weiß Oberhausen mit sieben Punkten ordentlich in die Saison gestartet. Am Freitagabend sind die Kleeblätter zusätzlich bei der U21 des 1. FC Köln zu Gast, dort will die Mannschaft von Trainer Mike Terranova ihre Serie ausbauen und weiter oben dranbleiben. Kein Thema sei aber dabei, was eine Liga drüber passiert, wie Oberhausens Vorstandsvorsitzender Hajo Sommers erklärt.

Rot-Weiss Essen hat nämlich nach dem Aufstieg in die 3.Liga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Die Bergeborbecker, in Oberhausen immer nur „östlicher Nachbar“ genannt, haben in den ersten drei Spielen nur einen Punkt im Derby beim MSV Duisburg geholt und in beiden Heimspielen gegen Elversberg (1:5) und Viktoria Köln (1:4) vergleichsweise hohe Niederlagen kassiert. Noch nie hat ein Verein in den ersten drei Saisonspielen in der 3. Liga mehr Gegentore kassiert.

„Die spielen in einer anderen Liga, das ist nicht mehr unsere Liga. Sie haben alles gegeben - hoffe ich“, sagt Sommers im Rahmen von „Sach ma Vorstand“ mit einem kleinen Grinsen. Dass sich einige Fans aber süffisant über den Fehlstart der Essener gefreut haben, missfiel Sommers: „Jetzt mal ganz ernsthaft: Man kann doch keinem Ruhrgebietsverein gönnen, dass er wieder absteigt. Man kann uns gönnen, dass wir aufsteigen, aber doch nicht wünschen, dass alle runterkommen.“ Genau dies sei ein Problem in der Ruhrgebietsmentalität. Zumal es vermutlich auch den RWO-Fans lieber wäre, Derbys gegen den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in der 3. Liga austragen zu können, als in der Regionalliga.

Mit einem Sieg beim BVB II kann RWE am Samstag ohnehin für Ruhe sorgen und auch die Häme bei den Fans der umliegenden Vereine verstummen lassen.