Dynamo Dresden muss ein weiteres Jahr in Liga 3 an den Start. Das will der Kapitän erfolgreicher gestalten und verlängert seinen Vertrag.

Nach einem enttäuschenden Saisonverlauf und dem undankbaren vierten Platz muss Dynamo Dresden auch in der kommenden Saison in der 3. Liga ran.

Einer, der die verpatzte Saison gut machen möchte, ist Stefan Kutschke. Der gebürtige Dresdener, der Dynamo in 37 Spielen als Kapitän auf das Spielfeld führte und 14 Tore erzielte, hat seinen Vertrag verlängert.

„Wir sprechen bei unserer Sportgemeinschaft sehr häufig über unsere Werte und Eigenschaften, die unseren Verein ausmachen. Stefan verkörpert diese in vielerlei Hinsicht auf und neben dem Spielfeld. Als Dresdner Junge hat er durch Fleiß und Ehrgeiz seinen Traum vom Fußballprofi wahr werden lassen", schwärmt Dynamo-Geschäftsführer David Fischer .

Auch in der neuen Spielzeit soll der Routinier im Angriff wieder vorangehen. "Mit seiner Persönlichkeit und seinem Erfahrungsschatz wird er auch zukünftig ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft sein. Hierbei sehen wir ihn in unterschiedlichen Rollen, zum einen natürlich als Spieler auf dem grünen Rasen inklusive seiner Qualitäten, die er für den sportlichen Erfolg einbringen wird, dazu als Leitwolf für das Team, Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft und Ratgeber für die jüngere Generation. Stefan lebt Dynamo mit jeder Faser und man merkt dieses Feuer in ihm“, erklärt Fischer.

„Ich denke, dass ich niemandem mehr erklären muss, wie viel mir dieser Verein bedeutet und wie stolz es mich macht, dieses Trikot tragen zu dürfen", erklärte der 35-Jährige selbst und blickte auf die abgelaufene Saison zurück. "Umso enttäuschter bin ich natürlich über den katastrophalen Verlauf dieser Rückrunde und dass wir unser großes Ziel Aufstieg verpasst haben. Dafür kann ich mich persönlich und im Namen der gesamten Mannschaft nur bei allen Fans und Mitarbeitern entschuldigen."

In der Saison 2024/25 werden die Sachsen den nächsten Angriff auf die 2. Bundesliga anpeilen - mit Kutschke. "Ich bin sehr froh, in der kommenden Spielzeit weiterhin aktiv meinen Teil beitragen zu können und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um erfolgreich zu sein“, sagte der Angreifer nach seiner Vertragsunterschrift.

Nachdem er von Januar 2016 bis Juni 2017 bereits bei der SGD unter Vertrag stand, kehrte Kutschke im Sommer 2022 nach Dresden zurück. Insgesamt gelangen ihm in 158 Spielen in der 3. Liga für Dresden und den FC Ingolstadt, für die er auch in der 2. Bundesliga (123 Spiele, 28 Tore) spielte.