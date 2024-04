Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat die Sieglos-Serie von sechs Begegnungen in Folge beendet. In einer eindrucksvollen Art und Weise.

Der VfB Lübeck kann endgültig für die Regionalliga Nord planen. Vier Spieltage vor Saisonende sind die Hanseaten nur noch rein rechnerischer Natur zu retten.

Wie viel der Mannschaft von Jens Marten fehlt, um in der 3. Liga konkurrenzfähig zu sein, bewiese das Spiel am 34. Spieltag. Gegen Borussia Dortmund unterlag der VfB vor 5555 Fans an der heimischen Lohmühle mit 0:5!

"Man hat mehr denn je gesehen, was ein qualitativer Unterschied ausmacht. In allen Belangen sind die Nachwuchsspieler eine andere Kategorie. In Sache Schnelligkeit, Passgenauigkeit, unter Druck und vor allem im Verwerten von Torchancen", sagte Marten gegenüber "Magenta Sport".

Für Lübeck gibt es wohl keine Hoffnung mehr auf ein Wunder im Abstiegskampf. Mannheim kann morgen den Gang in die Regionalliga besiegeln. "Wir sind jetzt gezwungen die Sache neu zu strukturieren. Das wird die Aufgabe sein", meinte Marten.

Das zeigt, was für ein Potenzial schon recht groß ist in unserer Gruppe. Das ist ein Spagat-Akt für eine junge Mannschaft in dieser schweren Liga. Deswegen bin ich total happy, dass die Mannschaft, das Trainerteam und der Staff diese Saison einen echt guten Job gemacht hat Jan Zimmermann

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, konnte nach dem ersten Sieg nach zuvor sechs sieglosen Partien natürlich zufrieden sein. Er bilanzierte: "Wir hatten in der letzten Woche schon mehr Punkte holen können. Es ist schön, dass es heute mit einem Sieg geklappt hat und dass der auch noch so deutlich ausgefallen ist. Das zeigt, was für ein Potenzial schon recht groß ist in unserer Gruppe. Das ist ein Spagat-Akt für eine junge Mannschaft in dieser schweren Liga. Deswegen bin ich total happy, dass die Mannschaft, das Trainerteam und der Staff diese Saison einen echt guten Job gemacht hat."

Die Statistik zum Spiel

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Westphal (71. Reddemann), Löhden, Sternberg - Taffertshofer, Egerer - Velasco (60. Beleme), Gözüsirin (80. Adou), Farrona Pulido (80. Thiel) - Schneider (80. Drinkuth).

Borussia Dortmund II: Lotka - Göbel, Pfanne, Papadopoulos, Bueno (81. Pudel) - Azhil (81. Michel), Roggow (87. Otuali), Pohlmann - Hettwer, Besong (80. Butler), Elongo-Yombo (87. Lütke-Frie).

Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern)

Tore: 0:1 Elongo-Yombo (10.), 0:2 Elongo-Yombo (22.), 0:3 Pfanne (33.), 0:4 Besong (76.), 0:5 Pudel (84.)

Gelb-Rote Karte: Taffertshofer wegen wiederholten Foulspiels (58.)

Gelbe Karten: Schneider (4), Sternberg (4), Farrona Pulido, Thiel (5) - Pfanne (5)

Zuschauer: 5555