Der MSV Duisburg muss sein Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Samstag, 20. April, 16:30 Uhr zwingend gewinnen, soll der Klassenerhalt noch gelingen. Daniel Ginczek wackelt.

Verloren hat der MSV Duisburg zwar nicht, aber das jüngste 1:1 gegen Keller-Konkurrent Waldhof Mannheim hat die Lage im Kampf um den Klassenerhalt auch nicht wirklich verbessert. Der MSV rangiert auf Rang 17 der 3. Liga und muss nun beim FC Ingolstadt unbedingt gewinnen.

Ein Trio hat zu allem Überfluss auch noch Blessuren aus dem Mannheim-Spiel davongetragen. Allzu schlimm scheint es aber nicht zu sein. "Joshua Bitter, Ahmet Engin und Marvin Bakalorz sind seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining", sagte MSV-Trainer Boris Schommers auf der Pressekonferenz.

Das gilt allerdings nicht für Daniel Ginczek, der gegen Mannheim nur von der Bank gekommen war. "Er hat auch Hüftprobleme aus dem Spiel mitgenommen. Wir haben das ganze bisher individuell behandelt und hoffen, dass er am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

Ob der 33-Jährige dann aber auch für einen Kaderplatz infrage kommt, ließ Schommers offen. Jeder Spieler müsse in der Lage sein, über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. "Da mache ich keine Unterschiede, ob es Daniel Ginczek mit seiner langen Erfahrung oder ein junger Spieler ist. Wenn jemand das Abschlusstraining nicht absolvieren kann und nicht die Power hat, am Wochenende 100 Prozent zu geben, kann er uns nicht weiterhelfen. Dann nehme ich einen Anderen mit."

Eine Frage, mit der sich Schommers auch mit Blick auf Bakalorz beschäftigen muss. "Wir werden sehen, ob es für 90 Minuten reicht. Ich würde es mir sehr wünschen. Am vergangenen Wochenende war er noch nicht so weit. Jetzt ist er wieder im Mannschaftstraining und ich werde mir bis zur Abfahrt am Freitag überlegen, ob er im Bus sitzen wird oder nicht."

Einen anderen Platz vergab Schommers dagegen schon fix. "Vincent Müller wird im Tor stehen", sagte er. Gegen die Mannheimer durfte Maximilian Braune ran, weil Müller gelb-gesperrt war.

Der FC Ingolstadt muss gegen den MSV Duisburg indes auf einen Leistungsträger verzichten. Lukas Fröde kassierte seine zehnte Gelbe Karte und fehlt gegen die "Zebras". Ebenso wie Yannick Deichmann, den eine Bauchmuskelverletzung ausbremst.