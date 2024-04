3. Liga: Dynamo Dresden verpflichtet Abwehrspieler aus der Regionalliga

Noch weiß die SG Dynamo Dresden nicht, ob der Klub in der kommenden Saison in der 3. oder 2. Liga spielen wird. Aber die Sachsen haben schon zwei Zugänge präsentiert.

Die SG Dynamo Dresden hat am Freitag, 12. April, Dennis Duah als zweiten Zugang für die Saison 2024/2025 vorgestellt.

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wechselt vom Hamburger SV nach Elbflorenz. Duah ist aktuell für die Zweite Mannschaft der Hanseaten in der Regionalliga Nord aktiv.

"Dennis besticht durch eine athletische und robuste Spielweise. Mit seiner Geschwindigkeit und körperlichen Zweikampfführung kann er unserer Defensive weitere Stabilität verleihen. Außerdem besitzt er mit 20 Jahren bereits ein hohes Maß an Spielerfahrung und weiß als Führungsspieler Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus verfügt er über erhebliches Entwicklungspotential, das wir in den nächsten Jahren weiter fördern möchten", sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD.

Duah wurde am 26. August 2003 in Hagenow geboren. Nach seinen fußballerischen Anfängen beim VfL Lohbrügge zog es den Innenverteidiger später in die Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli und anschließend zu den Junioren des Hamburger SV. Für die Zweite Mannschaft des HSV absolvierte Duah bislang 71 Spiele in der Regionalliga Nord und führt die Hanseaten in dieser Saison als Kapitän aufs Feld.

Auch Mittelfeld-Mann Casar kommt zur neuen Saison

Zuvor hatte Dresden schon Mittelfeldspieler Aljaz Casar ablösefrei vom Halleschen FC verpflichtet.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Aljaz einen robusten, athletischen und technisch gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten, der bei vielen Vereinen begehrt war. Im Spiel mit Ball besticht er mit Übersicht und einem hohen Maß an Spielverständnis. Dank seiner Variabilität kann er unsere Mannschaft sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive weiter stärken und so seine Fähigkeiten ins Spiel bringen. Wir blicken mit Vorfreude darauf, ihn ab Sommer im schwarz-gelben Trikot zu sehen", sagte Fischer.

Casar wurde am 17. September 2000 im slowenischen Murska Sobota geboren. Nach seinen fußballerischen Anfängen bei NS Mura und weiteren Stationen in Slowenien kam der 23-Jährige 2019 nach Österreich und wechselte zum SRC Altach. Über die Zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zog es den defensiven Mittelfeldspieler zum Halleschen FC, wo er bislang 58-mal in der 3. Liga auflief.