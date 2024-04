Rot-Weiss Essen hat den nächsten Spieler an die Hafenstraße gebunden. Ein Mittelfeldspieler unterschrieb einen neuen Arbeitsvertrag.

Thomas Eisfeld wird auch in der kommenden Saison für Rot-Weiss Essen auflaufen. Und das nicht, weil er - wie von RevierSport berichtet - eine bestimmte Anzahl an Spielminuten für eine Vertragsverlängerung erreichte, sondern ein neues Angebot erhielt und diesen Vertrag auch abgesegnete.

Nach RS-Informationen hat sich der 31-jährige Mittelfeldspieler, der bis dato zu den Topverdienern im Essener Kader gehörte, auf ein reduziertes Gehaltsangebot eingelassen. Das bestätigte auch Kaderplaner Marcus Steegmann.

"Thomas verfügt über sehr starke fußballerische Fähigkeiten, hat uns, wie zum Beispiel mit dem späten Siegtreffer im Heimspiel gegen Münster, schon einige Punkte gesichert und ist mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz ein sehr wertvoller Bestandteil unserer Mannschaft", sagt Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, über die Nummer zehn.

Steegmann weiter: "Aufgrund seiner besonderen Vertragskonstellation haben wir uns in den vergangenen Wochen intensiv und sehr offen ausgetauscht, um über seine Zukunft an der Hafenstraße zu sprechen. Dass sich Thommy voll und ganz mit RWE identifiziert und sich hier wohlfühlt, sieht man nicht zuletzt daran, dass er sich in diesen Gesprächen ein ordentliches Stück auf uns zubewegt hat und wir so schnell zusammengefunden haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch in der kommenden Saison viel Freude an ihm haben werden."

Jose-Enrique Rios Alonso hat sich um ein weiteres Jahr verlängert. Nachdem klar war, dass RWE nicht mehr absteigen kann, griff bei Rios Alonso eine Klassenerhaltsklausel ( Auch der Vertrag vonhat sich um ein weiteres Jahr verlängert. Nachdem klar war, dass RWE nicht mehr absteigen kann, griff bei Rios Alonso eine Klassenerhaltsklausel ( wir berichteten ), die ihn bis zum 30. Juni 2025 an Rot-Weiss Essen bindet.

Noch im Sommer 2021 feierte Eisfeld mit dem VfL Bochum den Aufstieg in die 1. Bundesliga, ein halbes Jahr später schloss sich der Rechtsfuß dann Rot-Weiss Essen an. Seitdem bringt er es für RWE auf 64 Pflichtspiele, in denen er insgesamt elf Treffer selbst erzielen und acht weitere vorbereiten konnte.

"Ich habe damals bei meiner Verpflichtung gesagt, dass das Gesamtpaket RWE mit dieser Wucht, der Tradition und den legendären Fans einfach wahnsinnig reizvoll für mich ist – heute, zwei Jahre später, kann ich diese Aussage nur unterstreichen. Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen, zeitgleich fühle ich mich nach wie vor topfit und bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen kann. Ich freue mich sehr darüber, dass die gemeinsame Reise weitergeht", Eisfeld.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2025

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2025

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2025

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026