Drittligist Rot-Weiss Essen muss eine weitere Woche ohne Pflichtspiel überbrücken. Nach dem Testspielsieg gegen NK Veres stand José-Enrique Ríos Alonso Rede und Antwort.

José-Enrique Ríos Alonso ist der Dauerbrenner bei Rot-Weiss Essen. In 2610 von 2700 möglichen Drittliga-Minuten stand er auf dem Platz, nur das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (2:2) verpasste der Innenverteidiger gesperrt.

Und auch beim 3:1-Testspielsieg am Samstag gegen den ukrainischen Erstligisten NK Veres spielte Ríos Alonso als nur einer von zwei Feldspielern (neben Kapitän Vinko Sapina) über die volle Spielzeit. In der ersten Halbzeit spielte er als Rechtsverteidiger, nach dem Seitenwechsel lief er dann wieder auf seiner Stammposition im Zentrum auf.

"In der ersten Halbzeit wollte der Trainer mich als Rechtsverteidiger mal ausprobieren, weil Andi Wiegel gegen Duisburg mit der fünften Gelben Karte gesperrt ist. Auch wenn ich es in meiner Zeit in Stuttgart schon ein paar mal gespielt habe, war es am Anfang trotzdem etwas ungewohnt. Ich bin nicht so gut reingekommen, habe mich dann aber verbessert. Der Gegner war speziell bei Kontern stark. In der zweiten Hälfte habe ich dann auf meiner gewohnten Position gespielt. Da haben wir richtig, richtig gut von hinten raus gespielt und uns mit drei Treffern belohnt", erklärte Ríos Alonso beim anschließenden Interview.

Der 23-Jährige freute sich, dass sich die eingewechselten Leonardo Vonic, der doppelt traf, und Sascha Voelcke mit Toren belohnen konnten: "Das sind beides junge Spieler, die auch gerade in solchen Partien Spielzeit brauchen. Es ist auf jeden Fall positiv, dass sie getroffen haben."

Eigentlich sollte das Spiel gegen NK Veres die Generalprobe vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken sein, aber die Partie wurde am Freitag abgesagt, sodass RWE erst am 7. April wieder in den Liga-Betrieb einsteigt. "Der Platz soll nicht bespielbar sein für zwei Spiele in so kurzer Zeit. Ich bin da aber nicht so im Thema drin. Für die Fans ist es natürlich eine Katastrophe. Das Nachholspiel ist unter der Woche und der Weg ist auch weit. Wir müssen es aber so annehmen", betonte Essens Nummer 23.

Auf das Duisburg-Spiel wartet jeder bei uns in der Mannschaft. Es können auch drei, vier Wochen vorher keine Spiele sein, da brennen wir drauf. Derbyspiele sind immer ein Fall für sich. José-Enrique Ríos Alonso.

Während die anderen Drittligisten am kommenden Wochenende wieder spielen, verlängert sich für RWE somit die Zwangspause. Am 7. April rollt dann erst wieder der Ball gegen den Revierrivalen MSV Duisburg. Im letzten Jahr erzielte Ríos Alonso ausgerechnet beim Heimspiel gegen den MSV (1:1) sein letztes Drittliga-Tor.

Schon jetzt ist der Deutsch-Spanier heiß auf das Traditionsduell: "Auf das Duisburg-Spiel wartet jeder bei uns in der Mannschaft. Es können auch drei, vier Wochen vorher keine Spiele sein, da brennen wir drauf. Derbyspiele sind immer ein Fall für sich. Da ist es egal, auf welchem Tabellenplatz man steht."

Beim Derby wartet dann auch ein besonderes Jubiläum auf ihn. Denn: José-Enrique Ríos Alonso steht unmittelbar vor seinem 100. Pflichtspiel für Rot-Weiss Essen. Bislang stand der 23-Jährige, der seit 2021 im Verein ist, 99 Mal im RWE-Trikot auf dem Platz. Spiel Nummer 100 soll dann gegen Duisburg folgen.