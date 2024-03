Drittligist SC Preußen Münster spielt eine starke Saison. Das liegt auch an einem treffsicheren Sturmduo.

Der SC Preußen Münster eilt in der 3. Liga von Sieg zu Sieg. Zuletzt verließ der Aufsteiger sechsmal in Serie den Platz als Sieger. Da kommt die aktuelle Länderspielpause eigentlich ungelegen für die so formstarken Preußen.

Ganz ohne Pflichtspiel geht es dann aber doch nicht am Wochenende. Münster gastiert im Westfalenpokal-Halbfinale beim Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld (23. März, 14 Uhr) und wird dabei von 3000 Preußen-Fans unterstützt.

Auf dem Weg zum möglichen siebten Pflichtspielsieg in Folge wird Trainer Sascha Hildmann wahrscheinlich auch wieder auf sein Sturmduo bauen: Joel Grodowski (15 Ligatore) und Malik Batmaz (14 Ligatore) sind seit Wochen in einer absoluten Top-Verfassung.

Beide Angreifer ergänzen sich im 4-4-2-System der Preußen optimal mit ihren jeweiligen Stärken. Während der pfeilschnelle Grodowski von den gegnerischen Verteidigern kaum zu halten und ein Mann für die besonderen Momente ist, besticht der abschlussstarke Batmaz durch eine extrem effektive Spielweise.

Da ist es kein Wunder, dass die beiden Stürmer das Top-Duo der 3. Liga bilden. Zusammen erzielten sie 29 Tore, nach ihnen folgen Jannik Mause/David Kopacz (FC Ingolstadt) und Dominic Baumann/Tunay Deniz (Hallescher FC, beide 23). Man sieht, dass Grodowski und Batmaz im Gegensatz zur Konkurrenz überragen.

Nur zwei Duos sind besser als Grodowski und Batmaz

Auch im Vergleich zu allen drei deutschen Profiligen sind die Preußen-Stürmer ganz oben dabei. Besser sind insgesamt nur zwei Duos in ganz Deutschland.

Auf Platz eins stehen Harry Kane und Jamal Musiala (zusammen 41 Tore), gefolgt von Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy sowie Senkrechtstarter Deniz Undav (zusammen 36 Tore). Bis zu dieser Marke fehlen bei Joel Grodowski und Malik Batmaz zwar noch einige Treffer, aber für die Drittliga-Profis ist es schon eine Ehre, mit diesen Namen überhaupt in einem Satz genannt zu werden.

Die fünf besten Duos im deutschen Profifußball:

1.Harry Kane (31), Jamal Musiala (10) = 41 Tore für Bayern München

2.Serhou Guirassy (22), Deniz Undav (14) = 36 Tore für Stuttgart

3.Joel Grodowski (15), Malik Batmaz (14) = 29 Tore für Preußen Münster

4.Robert Glatzel (16), Laszlo Benes (12) = 28 Tore für den Hamburger SV

5.Loïs Openda (19), Xavi Simons (7) = 26 Tore für RB Leipzig